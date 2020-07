לאחר ההחלטה הדרמטית של הנשיא דונלד טראמפ להקפיא את ויזות העבודה לארה"ב, אתמול הודיעו רשויות ההגירה והמכס האמריקניות כי סטודנטים זרים ייאלצו לעזוב אף הם את גבולות המדינה. לפי ההודעה שפורסמה באתר הרשמי של רשות ההגירה (ICE) ובכלי התקשורת האמריקניים, סטודנטים במוסדות הלימודים הגבוהים יידרשו לעזוב את ארה"ב או להסתכן בגירוש במידה והלימודים במוסד בו הם לומדים יתקיימו דרך האינטרנט.

כידוע, בשל מגפת הקורונה, מוסודות אקדמיים רבים בארץ ובעולם סגרו את שעריהם, ויתרו על שיעורים פרונטליים ועברו באופן גורף ללמידה מרחוק באופן מקוון, וכך גם בארה"ב. על פי הפרסומים, במידה ובשנת הלימודים הבאה שתחל בסתיו, יימשך המצב - הויזה של סטודנטים זרים שלימודיהם יתקיימו באופן מקוון בלבד, תבוטל.

נכון לרגע זה לא ברור מה יהיה היקף ההשפעה וכמה סטודנטים ידרשו לחזור למדינות המוצא שלהם, שכן הדבר תלוי גם בהחלטת המוסדות האם לקיים שיעורים פרונטליים או להצמד למתכונת המקוונת, אך בכל שנה מגיעים לארצות הברית מאות אלפי סטודנטים זרים ובהם גם לא מעט ישראלים. על פי הפרסום ב-bbc, החוק החדש יחול על בעלי אשרות F-1 ו- M-1, המיועדות לסטודנטים אקדמיים ומקצועיים. בשנת 2019 הוציאה ארצות הברית כ- 388,839 מהסוג הראשון ו-9,518 מהסוג השני.

נזק כלכלי בלתי הפיך

מדובר בהחלטה שצפויה להשפיע על כמיליון סטודנטים זרים הלומדים ברחבי ארה"ב ועל אלפי סטודנטים ישראלים שהיו צפויים לפקוד את מוסדות הלימוד במדינה. הנזק העיקרי הוא עבור הסטודנטים שנמצאים בימים אלה בארה"ב ובעיצומו של התואר, שכן הם ייאלצו לספוג מכה כלכלית קשה כתוצאה מהחזרה הכפויה לארץ. "יש לנו כאן דירות, חברים ובני זוג", מספרת סטודנטית ישראלית באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק שביקשה להישאר בעילום שם מתוך חשש מרשויות ההגירה. "אנחנו משלמים מכיסנו עבור כל סמסטר במטרה לקבל את ההשכלה הטובה ביותר בעולם. המהלך הזה של הנשיא טראמפ ייגרום לנזק כלכלי בלתי הפיך עבורנו ואני לא בטוחה שנוכל להשתקם ממנו ולחזור לפה לטובת השלמת הלימודים. מדובר בנזק של עשרות אלפי דולרים".

"בעצם למרות ההבטחות שתכף חוזרים לשגרה, בהחלטה הזו, טראמפ אומר שאין סיכוי לשקם את הכלכלה האמריקאית ואנחנו לא נחזור לשגרה בזמן הקרוב. המסר שהוא מעביר בלגרש את הסטודנטים הזרים הוא שבזמן הקרוב שום דבר לא ישתנה והקורונה כאן כדי להישאר. אחרת למה לא לוותר לסטודנטים על כמה חודשים אונליין?" היא מוסיפה. "זו החלטה מטופשת כי לשלוח את כל הסטודנטים הזרים למדינות שלהם, במחשבה שהם ייצטרכו לחזור בסמסטר הבא, זה אומר שאנחנו רק נביא איתנו את הקורונה שוב לארהב כשנחזור. למה לא לתת לנו להישאר? גם ככה, לרובנו אין אפשרות לעבוד על ויזת הסטודנט ואנחנו בעצם רק מכניסים כסף לאוניברסיטאות."

גם נ', שחיה בניו יורק כבר שנה ונמצאת בימים אלו בביקור בארץ מספרת על התחושות הקשות. "כל המצב מתסכל ומתיש. אני נמצאת בניו יורק על אשרת עבודה, אך בעלי נמצא על אשרת לימודים ולמד באופן מקוון במשך הסמסטר האחרון. כרגע הממשלה בספק אם היא רוצה להמשיך לקיים את הויזה שלו במידה ואין לו קורסים פיזיים. אומרים שכנראה האוניברסיטאות ימצאו דרך לעקוף את זה ולרשום את הסטודנטים שלהם בצורה שתאפשר להם להישאר, מספיק קורס אחד פיזי כדי שזה יחשב. כנראה שאפשר לצאת מזה, צריך לחכות ולראות מה יהיה." נ' מוסיפה כי למרות שהם נשואים, את האשרות קיבלו בנפרד ולכן העברה שלו תחת ויזת העבודה שלה כרוכה בביטול הויזה הקיימת והוצאת ויזה חדשה - מה שימנע מהם, על פי החוקים הקיימים, לשוב כרגע לארצות הברית.

תלויים באוניברסיטאות, וחותמים על עצומות

למרות שממשלת טראמפ הקשיחה את חוקי ההגירה בשנים האחרונות, הסברה הייתה כי הם לא יילכו על מהלך קיצוני כל כך. הממשל הודיע כי לא ינפיק אשרות לימודים חדשות עבור שנת הלימודים הקרובה והסטודנטים הזרים שכבר נמצאים במדינה ייאלצו לעזוב או לעבור לאוניברסיטאות שכן ינהלו את הלימודים בצורה פרונטלית.

Corrupt Joe Biden and the Democrats don’t want to open schools in the Fall for political reasons, not for health reasons! They think it will help them in November. Wrong, the people get it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

האוניברסיטאות בארה"ב מודיעות בימים אלה באיזו שיטת לימוד הן בוחרות לנהל את סמסטר סתיו הקרוב. מרבית האוניברסיטאות בוחרות בשילוב בין לימודים מכוונים ללימודים בכיתות, ביניהן אוניברסיטת הרווארד שהודיעה שתחלק את הלימודים בין הקמפוס ללימודים מרחוק. מוסדות אחרים הודיעו כי יקיימו את הלימודים באופן מלא בצורה מקוונת על מנת להבטיח את רצף הלימודים בצל התפרצות נגיף הקורונה.

"אסור לנו לאפשר לסטודנטים הבינלאומיים לעזוב. אנחנו דורשים מהאוניברסיטה שתפעל נגד החלטת הממשל במטרה להפוך את המדיניות הבלתי אנושית הזו", כתבו סטודנטים באוניברסיטה "CUNY" בניו יורק, בעצומה שנפתחה כנגד החלטת הממשל האמריקני. סגן נשיא המועצה האמריקנית לחינוך בראד פרנסוורת', אמר כי ההודעה הפתיעה אותו. "אנחנו חוששים שזה יביא להרבה בלבול וחוסר ודאות", אמר פרנסוורת' שארגונו מייצג כ-1,800 מכללות ואוניברסיטאות. "קווינו לראות יותר הערכה למוסדות הלימוד".

"ארה"ב צריכה ללמוד בדרך הקשה", כתב סטודנט ישראלי בקבוצת פייסבוק של ישראלים בארה"ב. "מדינות אחרות ייהנו מסטודנטים זרים שמכניסים הרבה כסף על שכר לימוד ונותנים עוד כוח לכלכלה". "אני מאמינה שמהר מאוד נראה תביעה על העניין", כתבה ישראלית אחרת.