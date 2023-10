מה עושים כאשר האוניברסיטה הטובה ביותר בעולם מסרבת לגנות התבטאויות אנטישמיות שתומכות בטרור של חמאס? זו הדילמה שעימה נאלצו להתמודד בימים האחרונים התורמים של האוניברסיטה, ובהם משפחות יהודיות רבות. הפעולה הייתה מהירה וברורה: משיכת התרומות למוסד היוקרתי וגינוי האוניברסיטה בפומבי.

השיח סביב המלחמה החל בהרווארד כבר ביומה הראשון: קבוצה של 34 ארגוני סטודנטים חתמו על עצומה שקוראת לגנות את ישראל, ומאשימה את הממשלה בירושלים בטבח האכזרי בדרום: "הישות של המשטר הישראלי אחראית לגילויי האלימות. משטר האפרטהייד הוא האשם היחיד", נכתב בהודעה של ארגוני הסטודנטים. "ההתקפה של חמאס לא התרחשה בוואקום", נכתב בעצומה שגם טענה כי הממשלה בישראל דחקה בפלסטינים לחיות "במשך שני עשורים בתוך בית כלא פתוח".

על פניו, נדמה שמכתב של ארגוני סטודנטים לא אמור לעורר מהומה גדולה, אך לא כך בעיני קהילת האוניברסיטה: בעקבות העצומה הזו, תורמים וסטודנטים פרו-ישראלים החלו להפעיל מכבש לחצים אדיר בדרישה שבהרווארד יגנו את האמירות הקשות הללו. באחד המקרים, מחוץ לקמפוס אף הוצבה משאית שבה הקרינו את שמות הסטודנטים שחברים בארגונים שחתמו על העצומה, כדי לחשוף את זהות החותמים על העצומה.

שי-לי רון, סטודנטית שנה רביעית לכלכלה ולפסיכולוגיה בהרווארד אומרת ל-N12: "אני גרה במעונות עם אנשים שתומכים בחמאס". שי-לי מספרת על האווירה הקשה ששוררת בקמפוס מאז תחילת המלחמה: "אני רואה סביבי אנשים שלא מבינים שזה טרור, שלא מבינים שאם הם היו שם היו מורידים להם את הראש או חוטפים אותם לעזה".

