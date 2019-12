ה'שאלה' הזו חוזרת על עצמה כמעט בכל ראיון עבודה, במקודם או במאוחר (בדרך כלל מאוד מוקדם) תתבקשו על ידי המראיין או המראיינת 'לספר על עצמכם'. בקשה כל כך כללית וכל כך רחבה, שלרוב המרואיינים אין באמת מושג מה היא כוללת, ומה באמת הם נדרשים לחשוף על עצמם בשלב זה. אבל תאמינו או לא – לדעת מה לא להגיד זה אפילו חשוב יותר מלדעת מה כן. Less is more אומר המשפט המוכר, ובמקרה של ראיון עבודה, הוא לא טועה. כלל הזהב שאסור לכם לעולם לשכוח הוא די פשוט, אבל כנראה שלא ממש ברור מאליו, שמרו על השיחה מקצועית ככל הניתן. גם אם נראה שהמראיין מנסה לבנות איתכם קשר, ואפילו אם הוא משתף בפרט מחייו האישיים, זה לא אומר שגם אתם צריכים לעשות זאת. למעשה, תזכרו שקצת כמו במעצר- כל דבר שתגידו עלול לשמש נגדכם. זה כל מה שאתם צריכים לדעת כדי שלא תיפלו למלכודות ותמנעו מכמה מהטעויות הגדולות שכולנו עושים לפעמים בראיונות עבודה. TMI – כך תמנעו משיתוף יתר אנחנו חיים בעידן שבו שיתוף יתר הוא נקודת מוצא, הרי כל חיינו פרוסים לעיני כל מבקש בפייסבוק ובאינסטוש (ואם זה לא היה בסטורי- האם זה באמת קרה?). אז נכון, הגבולות בין הפרטי למקצועי הולכים ומטשטשים ויכול להיות שאחרי שתתקבלו לעבודה הבוס אפילו יהפוך לחבר ויוכל לעקוב בהנאה אחרי הגיגי חייכם או להתרשם כמו כולם מהתמונות שלכם שזופים ויפים יותר בחופשתכם האחרונה, אבל בינתיים אתם עוד לא מכירים, ואתם כאן כדי לעשות רושם. זה לא אומר שאתם לא צריכים להיות עצמכם, עדיף לגמרי שתישארו אמתיים ולא תנסו להיות משהו שאתם לא. ועדיין, לא הכל צריך לספר בדייט הראשון, וגם לא בראיון. אלו הנושאים שעדיף להימנע מהם: מצב כלכלי- נכון, אנחנו רוצים עבודה גם (ולפעמים בעיקר) בשביל להרוויח כסף, אבל עד כמה אתם צריכים את הכסף הזו או מה תעשו איתו ממש לא אמור לעניין את המעסיק הפוטנציאלי שלכם. אין צורך לשתף במצבכם הכלכלי הנוכחי, בכמה יש לכם או אין לכם ובכמה הרווחתם במקום הקודם, זה פשוט לא רלוונטי וזה גם עלול לפגוע בכם בהמשך, בשלב המשא ומתן. פוליטיקה- למה לי פוליטיקה עכשיו, אמרו משינה, וצדקו. אלא אם המשרה המבוקשת קשורה למערכת הפוליטית, או שמא הניסיון שלכם קשור לעבודה פוליטית או חברתית כלשהי, מהן למדתם או רכשתם ניסיון שקשור לתפקיד אליו אתם מתראיינים – אין שום סיבה בעולם שתשתפו את המראיין בעמדותיכם הפוליטיות או תפתחו דיון בנושא. מערכות יחסים- היחסים האישיים שלנו, הזוגיות והמשפחה, יכולים לזלוג הרבה פעמים לשיחה גם בלי שנתכוון. גם אם אתם מחפשים דירה באזור חדש גכי בדיוק עברתם דירה כדי להתרחק קצת מההורים או שבאתם בעקבות בן זוג שבדיוק עבר מקום עבודה, או אם אתם בדיוק עומדים להציע נישואים לחברה- זה לא מעניין את מי שמראיין אתכם. מעבר לכך, דווקא פרטים כאלה עלולים לסמן אתכם בטעות לרעה, כלא יציבים או כאלה שלא ישארו בחברה זמן רב. המראיינים, לא חברים שלכם. שמרו על מקצועיות | צילום: kateafter | Shutterstock.com תחביבים- אוהבים להטיס טיסנים או להרכיב פאזלים בסופ"ש? יופי לכם. אם זה לא רלוונטי לכישוריכם המקצועיים ולא תורם לכם נקודות זכות בתפקיד הנחשק, אתם לא באמת צריכים להזכיר את זה. על אחת כמה וכמה תחביבים שעלולים להתפס כגוזלי זמן או מסיחי דעת. בואו נגיד שאם אתם מוזיקאים חובבים שמופיעים כל ערב וחולמים יום אחד להפוך את המוזיקה לפרנסה העיקרית שלכם, אתם ממש לא חייבים לשתף את המידע הזה בראיון עבודה לחברת הייטק. תכניות לעתיד- בהמשך ישיר לשני הסעיפים הקודמים, יכול להיות שהתפקיד אליו אתם מתראיינים כרגע הוא לא ממש משרת חלומותיכם. יכול להיות שאתם מתכננים לחסוך בשביל טיול מסביב לעולם בעוד שנה או שנתיים; שאתם ממש עוד רגע עומדים להגשים את החלום, לפרוץ עם המוזיקה שלכם ולהפוך למפורסמים; או שאתם עומדים בפני הרחבת המשפחה ובקרוב תהפכו להורים צעירים. כל אלה נהדרים עבורכם, אבל פחות עבור מעסיקים שמחפשים נאמנות ויציבות, ולכן חשיפת הקלפים בשלב כה מוקדם עלולה לגמרי לשחק לרעתכם ולגבור על היתרונות הרבים שמוצגים בקורות החיים שלכם. תתפלאו, אך פעמים רבות מעסיקים יעדיפו מישהו קצת פחות מוכשר, שישאר לאורך זמן, מאשר מישהו מעולה שיעזוב תוך כמה חודשים. BIG NO NO- הדברים שפשוט אסור להגיד מעבר לחשיפת יתר של מידע, חשוב כמובן גם לשמור על נימוס בסיסי, לשמור על שפה נעימה ומכובדת, ולענות על השאלות בצורה עניינית. בראיון עבודה הכל עניין של ניהול רושם, ובשביל ליצור את הרושם הנכון אתם פשוט חייבים להימנע מהדברים הבאים: תלונות על מקום העבודה הקודם- במהלך הראיון ייתכן שתישאלו למה עזבתם את המשרה הקודמת שלכם. גם אם סבלתם שם, שנאתם את הבוס, לא הסתדרתם עם הקולגות ועזבתם בנסיבות ממש לא נעימות- אסור לכם בשום פנים ללכלך על מקום העבודה הקודם. איך נמנעים מזה? נסו לענות בצורה עניינית ככל הניתן תוך ניווט השיחה למה אתם מחפשים ומצפים שיהיה במשרה הבאה שלכם. "כפי שתוכלו לראות בקורות החיים שלי"- אהבו את קורות החיים שלכם וזימנו אתכם לראיון, עכשיו תורכם לדבר, להסביר ולפרט. הפנייה לקורות החיים בתגובה לשאלה שנשאלתם לא תתקבל בעין יפה ועלולה להיתפס כיהירות או פשוט כחוסר יכולת להתבטא ולהסביר את עצמכם. לא יודעים- רוב השאלות בראיון עבודה מתייחסות אליכם- ניסיון, כישורים, רצונות ושאיפות, לכן לענות על שאלה "אני לא יודע/ת" יכול להיות מאוד בעייתי. הכינו את עצכם מראש, כך שלא יתפסו אתכם לא מוכנים או לא בטוחים. השאלה לא היתה ברורה? אתם יכולים כמובן לבקש הבהרה או חידוד. אל תצאו נואשים- גם אם באמת לא אכפת לכם, ובשלב זה תעשו כל דבר שיסכימו לשלם לכם עבורו, אל תציגו את זה כך. ענו תשובות שמציגות את הרצונות והשאיפות שלכם (בטוח יש כאלה) והיו ברורים לגבי מה אתם מחפשים בתפקיד הבא שלכם. תשובות כמו "לא באמת אכפת לי" או "אני פתוח/ה לכל דבר" יציירו אתכם כנואשים שיקבלו כל משרה בכל תשלום, וכך אתם עלולים למצוא את עצמכם בתפקיד שאתם שונאים עם שכר לא מספק. תענו על השאלות בלי התחכמויות מיותרות | צילום: pathdoc | ShutterStock בלי קלישאות ראיון עבודה ראשוני הוא הזמן שלכם לבלוט על פני מועמדים אחרים ולהציג את עצמכם ואת הייחודיות שלכם. תשובות מלאות בקלישאות או במילים שכולם אומרים מרחיקות אתכם מהמטרה הזו. אלו הדברים שכדאי להימנע מהם: פרפקציוניזם- לרוב המראיין ישאל מהי החולשה שלכם וזוהי שאלה חשובה, שיכולה לתת לכם הזדמנות להציג כיצד אתם מתגברים על קשיים וחולשות, איך זיהיתם את נקודות התורפה שלכם וכעת אתם עובדים עליה ומשתפרים ללא היכר. לענות על השאלה הזו שהחולשה שלכם היא שאתם פרפקציוניסטים, דייקנים מידי או מסורים מידי לעבודה - זו לא רק קלישאה, זה גם עלבון לאינטליגנציה של האדם שמולכם, הרי אף אחד לא באמת חושב שמסירות היא דבר רע. כמובן שאין צורך להחצין תכונות רעות ולהגיד שאתם מאחרים כרוניים או שאתם קורסים תחת לחץ, אבל בגדול כנות מחושבת תוביל אתכם בדרך הנכונה. "מחוץ לקופסה"- יכול להיות שאתם סופר יצירתיים, מקוריים וחדשניים. ועדיין, כשכולם מציינים שהם "חושבים מחוץ לקופסה" עדיף לחפש דרך קצת פחות חרושה להציג את זה, ועדיף באמצעות מעשים והוכחות בשטח. אתם יזמים וחדשנים? ספרו על מקרה שבו חשבתם על פתרון חדש שהציל את המצב, על היוזמה שלכם ששינתה את ההתנהלות בחברה כולה, או כל דבר אחר שיוכיח שאתם כאלה מבלי להשתמש שוב באותם ביטויים שגורים. קיצורים וראשי תיבות- השתמשו במונחים מקצועיים, קיצורים וראשי תיבות רק אם אתם בטוחים שהם רלוונטיים למקום העבודה ושהמראיין ידע על מה אתם מדברים. במקרים אחרים- ותרו על ההשווצה והניים דרופינג. עוד טעויות שממש לא כדאי לעשות בנוסף לכל אלה יש עוד כמה טעויות נפוצות שאם תעשו, עלולות לעלות לכם במשרה. כך למשל, בכל הנוגע לשאילת שאלות – חשוב לשאול משהו כדי להראות התעניינות במשרה אבל עדיף לא לשאול שאלה ברורה מאליו, שאתם כנראה יודעים את התשובה אליה, וכן לא לשאול דברים שעלולים להיתפס כחצופים ולא במקומם כמו - כמה ימי חופשה ומחלה תקבלו בתפקיד או מה הם אפיקי הקידום. בנוסף כדאי שתהיו בטוחים בעצמכם ותמנעו ממילות קישור מיותרות כמו 'כאילו', 'כזה' ו'אממ'... אם אתם צריכים רגע לחשוב פשוט תיקחו אותו. אל תשכחו שמדובר בשיחה מקצועית ולא בשיחת חולין והימנעו מלגלוש לסיפורי רקע לא רלוונטיים. זכרו – כשהמראיין מבקש מכם לספר על עצמכם, הוא מתכוון לרקע המקצועי שלכם ולא לביוגרפיה אישית. {title}





