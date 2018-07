שיימינג מוצדק: המייל המזעזע ששלח הבוס לעובדים הפך לוויראלי

כמה מכם מסננים מדי פעם מתחת לשפם, או בקול רם, קללות ותלונות נגד הבוס? על זה שהוא מכריח אתכם להישאר עד מאוחר סתם, או לעבוד על הנחתה מלמעלה, או מסרב לבקשת ההעלאה שלכם? בואו נסכים שרובכם, וזה טבעי: אף אחד לא ממש אוהב שאומרים לו מה לעשות וזו, הרי, מהות היחסים המבאסים ביניכם - הוא אומר, אתם עושים. אלא שגם הם לא טלית שכולה תכלת, וסביר להניח שגם הבוס שלכם מסנן מתחת לשפם תלונות נגדכם, בין אם הן מוצדקות או לא.

המקרה של מרקוס ווד מחברת Mars Recruiting בסידני הוא מעניין במיוחד, כי הוא מציג את הזווית ההפוכה של תקרית התפרצות הזעם הכה פופולרית. ווד, אחד מהמנהלים הבכירים בחברה, שלח אימייל זועם לתפוצת כל הפקודים שלו בו הוא פשוט מפרט באופן כן, בוטה ואכזרי כמה שנמאס לו מהם ומהתנהגותם. כותרת המייל הייתה "אבחנות של יום שישי", והוא נוסח באופן ציני ותוקפני, שמאוחר יותר יתואר על ידי ווד כ"כשגורדון רמזי פוגש את דונלד טראמפ ".

"בוקר חברים", כתב, "כמה אבחנות מהירות שממש מחרפנות לי את הציצי (ביטוי סקוטי):



1. משחקי פינג פונג אינסופיים בזמן יום העבודה - במיוחד מאנשים שלא הוכיחו את עצמם.

2. אנשים שלא טורחים ללבוש חליפה או להעמיד פנים כאילו הם נראים שייכים (שוב, מבלי להוכיח את עצמם).

3. חלק מכם לוקחים יותר ימי מחלה מטום הנקס בשלבי הגסיסה שלו בסרט 'פילדלפיה'... שוב, מבלי להוכיח את עצמכם (ועולים כסף לחברה ולי באופן אישי).



5 או 6 מכם ממש מחרפנים לי את הציצי במשרד הזה – אתם עולים כסף, אתם תובעניים ומתישים ואתם אפילו לא נראים כאילו אתם מנסים. אני אדבר אתכם יותר בפרוטרוט ביום שני אבל אם 6-5 מכם לא יתחילו להראות שיפור מהר, התחת שלכם יהיה מפוטר ומחוץ לדלת תוך פחות משלושה חודשים".

עובדים מופתעים שקיבלו את המייל היו בעיקר משועשעים ושיתפו אותו ברשתות החברתיות, כאשר ווד כמובן התנצל מאוחר יותר וטען כי המייל נכתב ברגע של עצבים שבו לא היה במיטבו, ולכן לא היה צריך להישלח כלל.

oh my god - how amazing is this email sent to staff at a Sydney company



“5 or 6 of you are REALLY GETTING ON MY TITS in this office - you are a cost, you are demanding and exhausting”#bossoftheyear pic.twitter.com/zZ3ubKrZKp