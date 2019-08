11 סימנים שאתם עובדים עם פסיכופת

הרבה אנשים אוהבים לטעון ש"כולם פה פסיכופתים" במקום העבודה שלהם, במיוחד כאשר מעצבנים אותם או לא מסכימים איתם. ברוב המקרים זו כמובן לשון הגזמה שנובעת מעצבים, אבל בכל זאת – לפעמים יש הסתברות מסוימת שזה נכון. מחבר הספר "נחשים בחליפות", רוברט הייר, טוען כי 1 מכל 100 אנשים עונה לפחות לקריטריון אחד של פסיכופת, ומחבר הספר " The Psychopath Test: A Journey Through the Madness Industry", ג'ון רונסון, טוען כי כשמדובר במנכ"לים ובמובילי התעשייה, האחוז הזה עולה ל-4. כך שלא מן הנמנע שיש מקרים שבהם זה נכון, ויש אנשים שבאמת מוקפים בפסיכופתים במשרד. כך תבדקו אם זה נכון. הם בד"כ מקסימים פסיכופתים יכולים להיות האנשים הלבביים ביותר שתיתקלו בהם בחייכם. הם מאוד כריזמטיים ומסוגלים לגרום לאדם שהם משוחחים איתו להרגיש כאילו הוא מרכז היקום. "אנחנו מקדמים אותם, בוחרים בהם ומרגישים נוח לדעת שהם אחראיים על החיים שלנו", אומר איגור גלינקר, פרופסור לפסיכולוגיה. "אבל הם בדרך כלל מקסימים רק בשביל שיוכלו לעשות אחר כך משהו מרושע". הם בוטחים בכם מהר מדי האם האדם שאתם בקושי מכירים מספר לכם פתאום מידע שאתם לא ממש צריכים לדעת, בין אם משהו שקשור לעבודה או לחייו האישיים? היזהרו מכך, כי ייתכן והוא מנסה ליצור ביניכם אינטימיות מהירה מדי כדי להשתמש בה נגדכם. הם משקרים המון מחקר שנערך לאחרונה מצא שפסיכופתים הם לא בהכרח שקרנים טבעיים, אבל הם מעולים בללמוד איך לשקר טוב יותר משאר האוכלוסייה. הם הופכים את זה לאמנות, אז היזהרו ממספרי סיפורים מקצועיים. אל תחפשו דווקא כאלו שצועקים כל היום | צילום: shutterstock הם אומרים הרבה פעמים "אהמ" כמובן שהרבה מאיתנו משלבים "אהמ" בדברינו מבלי להיות מודעים לכך, אבל פסיכופת עושה את זה בצורה מכוונת כדי להישמע יותר נורמלי ושפוי. הם סופר בטוחים בעצמם פסיכופתים נוטים להעיד על עצמם שהם הטובים ביותר בכל דבר שהם עושים, והם עד כדי כך נועזים ובטוחים בעצמים שהם כבר נמצאים על גבול הנרקסיזם. הם אוהבים להפעיל מניפולציות סביר להניח שלעולם לא תוכלו לנצח בוויכוח מולם כי הם אלופים במניפולציות, בהסטה של הדברים ובתרמיות. היזהרו גם מאנשים שלוקחים קרדיט על העבודה שלכם, אבל מפילים עליכם את כל האשמה כשמשהו משתבש. הם מדברים לאט פסיכופתים לרוב מדברים בטון ניטרלי ויבש, כאשר כל מילה מקבלת הדגשה שווה, משום שזה מעניק להם תחושת שליטה רבה יותר על דבריהם. הם סופר בטוחים בעצמם? | צילום: Shutterstock By SuperStock 2018 הם מחקים רגשות פסיכופתים לא מסוגלים להזדהות כלל עם אנשים אחרים, ולא מסוגלים לחוש חמלה, משום שאז תשומת הלב תוסט מהם. מחקר שנערך על ידי Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) הראה כי פסיכופתים לא מסוגלים לחוות את רגשות אנושיים בסיסיים כמו אשמה או חרטה, והם מפגינים רגשות רק כדי לתמרן אנשים אחרים מסביבם. הם משתמשים הרבה במילים "בגלל ש" ו"כדי ש" אלה מילות יחס ואותיות יחס שגורות בשפה העברית, והן בדרך כלל מביעות משפטים של סיבה ותוצאה. מחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה הבריטית טוען שפסיכופתים משתמשים בהצהרות כללו משום שהם רואים במעשים הנוראיים שהם ביצעו כתוצאה הגיונית של תוכנית, משהו שהם היו חייבים לעשות כדי להשיג מטרה מסוימת. הם שונאים להיות משועממים כולנו מעדיפים סיפוקים מידיים אבל פסיכופתים פשוט שונאים ומתעבים שעמום, והם חייבים להיות מגורים אינטלקטואלית בכל רגע שהוא. הם רודפים אחר ריגושים ובהמשך ישיר לפסקה הקודמת - הם לא מסוגלים לשלוט בדחפים שלהם, והם מכורי אדרנלין מבלי לחשוב על התוצאות של פעולותיהם. אפשר אמנם לטעות ולחשוב שמדובר בהתלהבות, אבל זה לא, למרות שבסופו של דבר זה מה שמסייע להם להתקדם בעולם העבודה. הם מחפשים גירויים ומשחקים משחקי מוחות מתוך רצון עז לנצח. שלא כמו ספורטאים אשר מנסים לשפר את הביצועים שלהם ולהגיע לשיאם חדשים, פסיכופתים מונעים על ידי מה שהם תופסים כחולשות של הקורבנות שלהם. _OBJ *הטקסט פורסם במקור באתר Ladders, ואין באמור להוות אבחנה רפואית נפשית כזאת או אחרת. {title}





