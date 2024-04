מתקפה איראנית על ישראל: מאות טילים ששוגרו מאיראן יורטו הלילה (בין שבת לראשון) בשמי ישראל ומחוצה לה. גורם ישראלי בכיר עדכן כי 99% מהטילים יורטו ומסר שהתגובה הישראלית תהיה "חסרת תקדים". אזעקות החלו להישמע באזור הדרום בשעה 01:42 לפנות בוקר בין היתר בבאר שבע, דימונה, חצרים ונבטים. דקות לאחר מכן נשמעו אזעקות גם בירושלים, באזור הגולן בים המלח וביהודה ושומרון. ילדה בת 7 מהפזורה הבדואית במצב קשה לאחר שנפגעה משברי טיל והיא מורדמת ומונשמת. בנוסף לטילים שוגרו גם מאות כטב"מים לעבר ישראל. צבאות ארה"ב, ירדן ובריטניה סייעו ביירוטים.

10:01 - אזעקות הופעלו במרגליות ובמנרה שבגליל העליון

09:52 - הטיסות לאילת לא יתחדשו היום

09:35 - תיעוד: רקטות ששוגרו מלבנון נפלו בקצרין, אין נפגעים

09:29 - רמטכ"ל איראן: "נגיב בעוצמה אם ישראל תפגע באינטרסים שלנו"

הרמטכ"ל האיראני מוחמד באקרי: "ישראל חצתה קווים אדומים כשהיא פגעה בקונסוליה שלנו בסוריה והיה צורך להגיב. המתקפה שלנו הסתיימה ואנחנו לא רוצים להמשיך אותה, אך נגיב בעוצמה אם ישראל תפגע באינטרסים שלנו והתגובה הבאה שלנו בהכרח תהיה נרחבת הרבה יותר. אם ארה"ב תשתתף בתקיפה כלשהי נגדנו, נפגע בבסיסים שלה באזור וזה לא יהיה בטוח".

09:05 - שר החוץ כ"ץ: "אמרנו שאם איראן תתקוף בישראל, נגיב באיראן. זה עדיין בתוקף"

08:45 - חמאס על ההתקפה האיראנית: "זכות טבעית ותגובה ראויה של איראן נגד ישראל"

בחמאס התייחסו להתקפה הלילית של איראן על ישראל: "הפעולה הצבאית שביצעה הרפובליקה האסלאמית של איראן נגד הישות הציונית היא זכות טבעית ותגובה ראויה לפשע של הפגיעה בקונסוליה האיראנית בדמשק וההתנקשות בכמה מהנהגת משמרות המהפכה. אנחנו מדגישים את הזכות הטבעית של המדינות ועמי האזור להגן על עצמם אל מול ההתקפות של הציונים".

08:40 - בפרלמנט האיראני חגגו את ההתקפה וקראו: "מוות לישראל"

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף: "המכה שספגה הישות הציונית הייתה חזקה ותגרום לה להתחרט. אם היא תבצע הסלמה כלשהי - תגובתנו תהיה חמורה יותר". בפרלמנט האיראני חגגו את ההתקפה וקראו: "מוות לישראל".

08:26 - רשות שדות התעופה: נתב"ג חזר לפעול, לוח הטיסות צפוי להשתנות

דובר רשות שדות התעופה עדכן כי "החל משעה 07:30, המרחב האווירי של מדינת ישראל נפתח ונתב"ג חזר לפעול. לוח הטיסות צפוי להשתנות. ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן מול חברות התעופה ובאתר רשות שדות התעופה לגבי מועדי הטיסות החדשים טרם הגעתו לשדה. שדות התעופה הפנים ארציים ייפתחו במהלך היום".

אל על מסרה כי חזרה להפעיל את לוח טיסותיה "לאחר ביצוע התאמות". חברת התעופה המליצה לנוסעים לוודא את מועד המראתם המעודכן לפני שיגיעו לשדה התעופה.

08:22 - בירדן דיווחו על פתיחה מחדש של המרחב האווירי. גם נמל התעופה בביירות מחדש את פעילותו

08:15 - ישיבת הממשלה בוטלה

08:04 - השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הגנה מרשימה עד עתה - עכשיו חייבים התקפה מוחצת"

08:01 - משרד החוץ הקטארי: מביעים דאגה עמוקה מההתפתחויות במצב באזור. קוראים לכל הצדדים לעצור את ההסלמה ולנקוט איפוק מירבי.

07:53 - אחרי שהושבת במהלך הלילה - נתב"ג חזר לפעול

דוברות רשות שדות התעופה: "בהתאם להנחיית מערכת הביטחון, החל משעה 07:30 בבוקר המרחב האווירי של מדינת ישראל נפתח ונתב"ג חוזר לפעול. לוח הטיסות מנתב"ג צפוי להשתנות. ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן מול חברות התעופה ובאתר רשות שדות התעופה לגבי מועדי הטיסות החדשים טרם הגעתו לשדה התעופה. שדות התעופה הפנים ארציים יפתחו במהלך היום. נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות".

07:20 - דובר צה"ל: טילים בליסטיים נפלו בבסיס נבטים בדרום, נגרם נזק קל בלבד

"איראן שיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים, יירטנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל", מסר הבוקר דובר צה"ל. "זה הישג אסטרטגי משמעותי מאוד. מתוך 170 כטב"מים אפס חדרו לשטח ישראל, עשרות יורטו על ידי מטוסי קרב, מערכת ההגנה האווירית שלנו ומערכות הגנה ומטוסים של השותפים שלנו".

הוא הוסיף: "יותר משלושים טילי שיוט נורו, אפס חדרו למרחב ישראל. מתוך יותר מ-120 טילים בליסטיים ששוגרו, מספר טילים בודדים חדרו, הם נפלו בבסיס חיל האוויר בנבטים וגרמו לנזק קל בלבד. איראן חשבה שתצליח לשתק את הבסיס ובכך לפגוע ביכולות האוויריות שלנו אך נכשלה".

עוד אמר: "מטוסי חיל האוויר ממשיכים לנחות ולהמריא משטח הבסיס - ביניהם גם מטוסי האדיר שחוזרים ממשימת הגנה על הבסיס. בנוסף בוצעו מספר שיגורים משטח עיראק ותימן - אף אחד לא חדר לישראל. בשעות האחרונות ירי רקטי משטח לבנון האירוע לא הסתיים, עדיין מוכנים להתפתחויות".

יירוטים בשמי ישראל | צילום: reuters

מטוס קרב מסוג F-15 של חיל האוויר חוזר לאחד מבסיסי החיל לאחר ביצוע יירוטים | צילום: דובר צה"ל

07:15 - רה"מ נתניהו בהודעה ראשונה לאחר המתקפה: "יירטנו. בלמנו. יחד ננצח"

07:00 - גלנט: בלמנו את הגל המשמעותי ביותר, אבל המערכה עדיין לא הסתיימה

06:40 - בארה"ב מדווחים כי ביידן אמר לנתניהו בשיחת הטלפון שארה"ב לא תתמוך במתקפה ישראלית על איראן

06:35 - אף כטב"ם או טיל שיוט לא חדרו לשטח ישראל

במהלך הלילה שיגרה איראן למעלה מ-300 כטב"מים, כ-100 טילים בליסטיים וכ-30 טילי שיוט - כמה טילי קרקע-קרקע (בליסטיים) חדרו לשטח ישראל. בעקבות כך הופעלו אזעקות רבות באזור הדרום, ירושלים, יהודה ושומרון והגולן. זוהו כמה נפילות בודדות, נזק קל נגרם לתשתיות בבסיס חיל אוויר נבטים שבדרום הארץ, ילדה בת 7 מהפזורה הבדואית נפצעה מרסיסי מיירט, מצבה מוגדר קשה והיא מורדמת ומונשמת בטיפול נמרץ סורוקה.

ההצלחה חסרת התקדים של ישראל מגיעה בין היתר בזכות שיתוף פעולה עם צבאות ארה"ב, בריטניה וירדן. נכון לשעה זו לא ידוע על איומים נוספים בדרך לישראל, אולם בישראל לא נכנסים לשאננות וההיערכות הגבוהה נמשכת עם מטוסים בשמיים שנמצאים במוכנות מלאה.

06:20 - גורם ישראלי: הלילה חוו האירנים כישלון אסטרטגי. עכשיו תורם לדאוג ולא לישון בלילה

06:00 - הישג חסר תקדים: ישראל יירטה 185 כטב"מים ו-146 טילים

שני גורמים ישראלים אמרו לניו יורק טיימס כי ישראל יירטה הלילה 185 כטב"מים ו-146 טילים ששוגרו לשטחה. דיווח ברשת פוקס: האמריקנים מאמינים שהמתקפה הסתיימה לעת עתה.

05:50 - הנשיא ביידן: ישראל הפגינה יכולות יוצאות דופן; עזרנו ביירוט כמעט כל הטילים

בהודעה שיוצאת מהבית הלבן מגנה ביידן את המתקפה האיראנית נגד ישראל, והדגיש את מחויבותה של ארצות הברית לשמור על ביטחון ישראל: "שוחחתי עם ראש הממשלה נתניהו, אמרתי לו שישראל הפגינה יכולת יוצאת דופן להגן על עצמה ולשלוח מסר לאויביה שלא ניתן לאיים על ביטחונה".

עוד נמסר מהנשיא, כי צבא ארה"ב סייע לצבא הישראלי "ליירט כמעט את כל הכטב"מים והטילים ששוגרו". בנוסף, עדכן ביידן כי מחר יכונסו מנהיגי ה-G7 כדי "לתאם תגובה דיפלומטית מאוחדת למתקפה של איראן".

05:15 - דיווח: ביידן חושש שנתניהו מנסה לגרור את ארה"ב לעימות רחב יותר

ברשת NBC דיווחו כי גורמים בממשל ביידן מביעים חשש שישראל תצא למתקפת תגובה מהירה נגד איראן "מבלי לחשוב על כל ההשלכות של המהלך". עוד דווח כי ביידן הביע חשש בשיחות סגורות כי "נתניהו מנסה לגרור את ארה"ב לעימות רחב יותר".

04:48 - אזעקות בגליל העליון ובדרום רמת הגולן

אזעקות הופעלו בקצרין ובגדות, הערכה היא שהירי בוצע מלבנון. נפילה בקצרין - שני תושבים לקו בחרדה והם טופלו במקום.

04:16 - אזעקות בצפון הגולן

אזעקות הופעלו במנרה ובאורטל, הערכה היא שהירי בוצע מסוריה.

04:14 - החלה שיחת נתניהו-ביידן

ראש הממשלה בנימין נתניהו משוחח בשעה זו עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. באופן חריג ולבקשת השגריר ארדן - מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס מחר בשעה 16:00 (שעון ניו יורק).

03:40 - דובר צה"ל: "הרוב המכריע של הטילים יורטו מחוץ לגבולות ישראל"

דובר צה"ל מעדכן כי זוהו עשרות שיגורים של טילי קרקע-קרקע מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. "לוחמי ההגנה האווירית יירטו בהצלחה באמצעות מערכת 'חץ' ויחד עם המדינות השותפות את מרבית השיגורים טרם חצו לשטח הארץ. זוהו פגיעות בודדות, בהן בבסיס צבאי בדרום הארץ עם נזק קל לתשתית. עשרות ממטוסי חיל האוויר ממשיכים בשעה זו ביירוט כלל האיומים האוויריים העושים דרכם לשטח מדינת ישראל".

03:35 - פיקוד העורף: תושבי צפון רמת הגולן והנגב אינם צריכים לשהות יותר בקרבת מרחב מוגן

03:25 - ישראל יירטה כ-100 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן

בנוסף ליירוטי הטילים, למעלה מ-100 כטב"מים יורטו גם כן - רובם מחוץ לשטחי ישראל. כטב"מים נוספים ששוגרו בגל השלישי של התקיפה עדיין מיורטים בשעה זו על ידי טייסי חיל האוויר הישראלי, האמריקני והירדני.

03:15 - דיווח על פיגוע ירי בשומרון, ישראלית נפצעה



מהמשטרה נמסר כי מחבל ירה לעבר כוח שפעל במרחב הכפר סינג'יל שבחטיבת בנימין. כוחות מג"ב וצה"ל נמצאים בנקודה וסורקים את המרחב. כתוצאה מהירי לוחמת מג"ב במילואים נפצעה באורח קל ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתה עודכנה".

03:05 - דובר צה"ל: מעל 200 שיגורים בוצעו לעבר ישראל, פגיעה בבסיס צה"ל בדרום

דובר צה"ל בהצהרה: "בוצעו 200 שיגורים לעבר ישראל, האירוע עדיין לא הסתיים. ישנה פגיעה בבסיס צבאי בדרום נזק קל במקום, עשרות כטב"מים יורטו מחוץ לשטח ישראל".

02:40 - בכיר אמריקני: כ-150 טילים שוגרו לעבר ישראל

בכיר אמריקני אמר לרשת ABC כי איראן שיגרה כ-70 טילים נוספים - ובכך מגיע מספר הטילים ששוגרו לעבר ישראל לכ-150.

02:26 - גורמים ישראלים: "99% מהטילים יורטו"

גורמים ישראלים בכירים: "יירטנו 99% מהטילים ששוגרו לעבר ישראל, התגובה תהיה בממדים חסרי תקדים".

02:25 - בבריטניה מאשרים: מטוסים בריטים סייעו לישראל ביירוטי הטילים

02:20 - צבא ארה"ב ממשיך ליירט כטב"מים נוספים שעושים דרכם לישראל מאיראן

02:10 - יירוטים בשמי עמאן בירת ירדן

02:05 - בת 7 מהפזורה הבדואית מורדמת ומונשמת לאחר שנפצע קשה משברי טיל

דיווח ראשוני על ילדה בת 7 מהפזורה הבדואית נפצע קשה משברי טיל, צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום ומפנים אותו לבית החולים. פרמדיקית מד"א זוהר סרבינצקי סיפרה: "סמוך לכניסה לערד חברנו לרכב פרטי שהגיע מהפזורה. במושב האחורי היה ילד כבן 10 מעורפל הכרה עם פציעה מרסיס בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

01:58 - אזעקות נוספות בבאר שבע, ים המלח, דימונה והפזורה הבדואית

01:54 - אזעקות בגולן ובגליל

01:53 - מד"א: נכון לעכשיו לא התקבלו דיווחים על נפגעים

במד"א מעדכנים: "בהמשך לאזעקות שנשמעו ברחבי הארץ בדקות האחרונות, נכון לרגעים אלו לא התקבלו קריאות על נפגעים למעט מקרים של חרדה ושל אנשים שנחבלו בדרך למרחב מוגן".

01:52 - אזעקות נוספות באזור הדרום

01:50 - תיעוד יירוטים מעל נווה אילן

01:45 - אזעקות בירושלים ובים המלח

01:43 - אזעקות גם ביהודה ושומרון

01:42 - אזעקות בבאר שבע, דימונה ויישובים נוספים באזור

01:44 - אזעקות בכל אזור הדרום

01:30 - דיווח: צבא ארה"ב יירט כטב"מים איראניים ששוגרו לעבר ישראל

00:15 - איראן: "התקיפה הסתיימה - אם ישראל תגיב נתקוף בעוצמה גדולה יותר"

שגרירות איראן באו"ם: "תקפנו את המשטר הציוני בהתאם לסעיף 51 לאמנת האו"ם (תקיפה לשם הגנה עצמית) בעקבות התקיפה בדמשק. העניין נגמר, אך המשטר הישראלי עלול לעשות טעות נוספת ואז התגובה של איראן תהיה חמורה הרבה יותר. זה עימות בין איראן והמשטר הישראלי, ארה"ב צריכה לשמור מרחק".

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…