11:53 - טילי נ"ט נורו למרגליות, אין נפגעים. צה"ל משיב בארטילריה

10:55 - השר גנץ ימסור הצהרה הערב ב-19:00, לאחר שדחה אותה אתמול

10:45 - מחבלים ירו לעבר היישוב מירב בגלבוע, נזק נגרם לבית

בשעה האחרונה מחבלים מהכפר הפלסטיני ג'ילבון פתחו באש על בתי היישוב מירב שבגלבוע, מעבר לקו התפר. נגרם נזק לבית ביישוב, אין נפגעים.

10:37 - על פי משרד הבריאות הפלסטיני: 27,585 פלסטינים נהרגו בעזה ועוד 66,978 נפצעו מאז תחילת המלחמה

10:22 - דיווח ברויטרס: מזכיר המדינה האמריקני בלינקן נפגש עם נשיא מצרים א-סיסי - לגבי עסקת חטופים

בהמשך, נשיאות מצרים אישרה את הפרטים ומטעמה נכתב: "הנשיא א-סיסי שוחח עם שר החוץ של ארה"ב בלינקן על המאמצים שהם מובילים כדי להגיע להפסקת אש ברצועת עזה, לעסקת חליפין ולהכנסת סיוע הומניטרי". מקורות דיפלומטיים מצריים מסרו לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי: "ביקור בלינקן באזור נועד להכין את הזירה לשלב הבא של עסקה להפוגה במלחמה. שר החוץ האמריקני ביקש מהמתווך המצרי להפעיל לחץ נוסף על חמאס כדי לקבל את המסגרת של ההצעה הנוכחית".

9:59 - אזעקה בראש הנקרה

מסתמן שמדובר בשיגורים כושלים שלא חצו לשטח ישראל

9:13 - דיווח: ישראל הודיעה לאו"ם ולארה"ב – מעוניינים בהמשך פעילות אונר"א

למרות הביקורת הקשה, ישראל מעוניינת שסוכנות אונר"א תמשיך לפעול ברצועת עזה, לפחות עד לסיום המלחמה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. בימים האחרונים ביקרה בוושינגטון משלחה של בכירים ישראלים, כולל קצינים בכירים בצה"ל, ונפגשה עם בכירי ממשל בוושינגטון ועם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, והבהירה כי ישראל מעוניינת שסוכנות הסיוע לפליטים תמשיך בתפקידה ההומניטרי ברצועת עזה.



בישראל מעוניינים שהסוכנות המושמצת, שמקיימת קשרים הדוקים מאוד עם חמאס וכמה מחבריה השתתפו בטבח 7 באוקטובר, תמשיך בתפקידה לסיוע לאוכלוסייה האזרחית ברצועה. בישראל אומרים כי יש לסיים את פעילות הסוכנות, או לחלופין להביא לשינוי מערכות עמוק בה, רק בסוף המלחמה. בסוף השבוע פרסמנו כי בצה"ל מתקיים דיון להפסקת "השחרתה" של אונר"א, אולם בצה"ל הכחישו.

8:40 - מחבל מהג'יהאד שהשתתף בטבח בניר עוז חוסל מהאוויר, כ-80 חשודים בעזה נעצרו

דובר צה"ל פרסם הבוקר כי הכוחות ממשיכים להילחם בח'אן יונס, וכן מבצעים פשיטות בצפון הרצועה ובמרכזה. מטוס קרב של חיל האוויר, שנעזר בהכוונה מודיעינית, חיסל מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח בקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. עוד נמסר כי במסגרת הלחימה ביממה האחרונה, חוסלו עשרות מחבלים ונעצרו כ-80 חשודים במעורבות בטרור.

החיסול האווירי של מחבל הג'יהאד שלקח חלק בפשיטה לקיבוץ ניר עוז ב-7.10 | צילום: דובר צה"ל

8:17 - אזעקה במרגליות שבגליל העליון

זוהה שיגור למרגליות בגליל העליון, הייתה נפילה בשטח פתוח. בצה"ל משיבים אש לאחר הירי.

07:20 - ראשי המועצות מהעוטף ישנו במשרד רה"מ: "לא זזים עד שיבוא"

ראשי המועצות של העוטף הסתגרו וישנו במשרד ראש הממשלה במחאה על קיצוץ במענקים לתושבים - וגם דורשים אישור ביטחוני שניתן לחזור לעוטף. "לא נזוז מכאן עד שיגידו שבטוח לחזור הביתה, דורשים מסמך הבנות ביטחוני", אמרו ראשי המועצות.

07:00 - לפיד על המו"מ להשבת החטופים: "עסקה קשה שלא נאהב"

בריאיון ל-103FM סיפר ראש האופוזיציה יאיר לפיד על פגישתו עם נתניהו: "אמרתי לו 'תוציא את הקיצונים ואני איכנס', אין אדם אחד במערכת הפוליטית שיכול לומר ששברתי את המילה שלי. אני איכנס במקום הקיצונים כדי לאפשר עסקת שבויים כי זו החובה העליונה להחזיר אותם הביתה. זו עסקה קשה, עסקה שלא נאהב, אבל זה לא אומר שיש לנו אפשרות מוסרית להשאיר אותם במנהרות חמאס".

05:35 - ספינת משא בריטית נפגעה מכטב"ם בים סוף

מרכז הסחר הימי הבריטי (UKMTO) דיווח על תקרית כ-57 מילים ימיים ממערב לנמל חודידה בתימן. חברת האבטחה הימית הבריטית אמבריי דיווחה שספינת משא בריטית נפגעה מכטב"ם.

04:20 - צבא ארה"ב: תקפנו 2 כלי שיט בלתי מאוישים שנשאו חומרי נפץ והיוו איום

פיקוד המרכז של ארה"ב הודיע כי כוחות של הצבא האמריקני תקפו שני כלי שיט בלתי מאוישים של המורדים החות'ים, סמוך לחופי תימן. לפי ההודעה, הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית", וכלי השיט שהותקפו נשאו חומרי נפץ והיוו "איום מיידי לספינות באזור".

