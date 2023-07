חברת בואינג האמריקאית מדווחת שחתמה על חוזה לייצור 21 מסוקי אפאצ'י AH-64E "גרדיאן" נוספים עבור צבא ארה"ב ולקוח בינלאומי, מה שמביא את הסך הכולל של ההזמנות למסוק הקרב הזה, ל-205. מדובר בדגם המתקדם ביותר של מסוק הקרב המוכר, כשבין הלקוחות שלו גם מצרים שמפעילה עשרות מסוקי אפאצ'י מדגם D ותשדרג את כולם לדגם E.

על פי הדיווח של החברה היא קיבלה הזמנה ל-21 מסוקים מדגם E יחד עם חלקי חילוף, תשתית והכשרת טייסים בהיקף של כ-400 מיליון דולר סכום התחלתי. החוזה הזה כולל מסוקים לצבא ארה"ב, מצרים וכווית.

The AH-64E Version 6.5, is the next version of the Apache Helicopter. It will include an upgraded software program to increase its survivability on the modern battlefield.



Read more ➡️ https://t.co/T0iMqqOulb#Modernization @USArmy pic.twitter.com/dgpaJPqydb — FORSCOM (@FORSCOM) July 19, 2023

בארה"ב אומרים שהחוזה החדש לדגם המתקדם של מסוק הקרב יחזק את יכולות ההגנה וההתקפה של אותן מדינות. הייצור והשדרוג של המסוקים יתקיים במסה, אריזונה, המשמשת כמרכז של בואינג לייצור מסוקי אפאצ'י ופעילויות נוספות, והעבודה צפויה להסתיים עד 31 בדצמבר, 2027.

מדובר בחוזה שהוא חלק מהזמנה כוללת גדולה יותר של 205 מסוקים מדגם E רובם לצבא ארה"ב והשאר כאמור למצרים, כוויית וגם לאוסטרליה ומדינות נוספות. מצרים חתמה על חוזה לשדרוג כל 46 מסוקי האפאצ'י שלה מדגם D לדגם ה-E המתקדם ביותר. זאת כחלק מתהליך שדרוג מודרניזציה והתעצמות של הצבא המצרי. כוויית חתמה על חוזה לרכש של 24 מסוקים מהסוג הזה כמו גם חלקי חילוף, תשתית, מנועים ועוד.

עם קבלת המסוקים למצרים ולכווית יהיה את הדגם המתקדם ביותר של מסוק הקרב. לצורך ההשוואה, לחיל האוויר הישראלי יש כמות דומה של מסוקי אפאצ'י כמו למצרים, אולם למעלה ממחציתם מדגם A המיושן (שאמנם עבר שדרוגים כחול-לבן) והשאר מדגם D. בשלב הזה לא ידוע על כוונה ישראלית לשדרג את מערך מסוקי הקרב שלה.

מסוק אפאצ'י דגם E | צילום: .Sgt. Richard W. Jones Jr

בארה"ב אומרים שההזמנה האחרונה מסמלת עלייה בדרישה המקומית והעולמית למסוקי הקרב מהסוג הזה, המספקים יכולת תקיפה ותגובה מהירה וגמישה, במגוון רחב של תרחישי לחימה. רק במרץ האחרון דיווח צבא ארה"ב שעושה שימוש נרחב במסוקים האלה, על ציון דרך משמעותי כאשר המערך שלהם הגיע ל-5 מיליון שעות טיסה. מדובר באחד ממסוקי הקרב הנפוצים בעולם, כשביולי 2020 בואינג חגגה את מסירת האפאצ'י ה-2,500 שלה מכלל הדגמים.

דגם ה-E של האפאצ'י כולל מנועים חדשים וחזקים יותר ולהבי רוטור חדשים מחומרים מרוכבים המשפרים את הביצועים של המסוק. למסוק יכולת נשיאת חימוש גבוהה יותר, ובנוסף לזה מחשבי חימוש מתקדמים ויכולת שליטה בכלי טיס לא מאוישים. למסוק גם מערכות אוויוניות חדשות ומערכות המסייעות לצוות הטייסים בקבלת החלטות.