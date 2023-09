אתמול נרשמה מתקפת טילים משמעותית של אוקראינה על נמל סבסטופול של צי הים השחור הרוסי בחצי האי קרים ותוצאותיה ממשיכות להתברר. משרד ההגנה הרוסי אישר ששני כלי שיט שלו, צוללת וספינה – נחתת, נפגעו. "כתוצאה מפגיעת טילי שיוט של האויב, שתי ספינות בתיקון ניזוקו", דיווח משרד ההגנה הרוסי.

לפי מספר דיווחים לא מאומתים, שתי הספינות הללו הן צוללת תקיפה מסוג קילו רוסטוב-על-דון וספינת הנחיתה רופוצ'ה מינסק. מהדיווחים והתיעוד נראה שהנזק שנגרם לכלי השיט חמור הרבה יותר ממה שהרוסים מודים בו.

סרטונים ותמונות הראו שבנמל פרצה שריפה שנמשכה שעות ארוכות ועל פי הדיווח של משרד ההגנה הרוסי, התקיפה בוצעה על ידי טילי שיוט וכטב"מים מתאבדים. מדובר במכה קשה לצי הרוסי, גם בגלל היוקרה וגם בשל היכולת המבצעית.

הרוסטוב על הדון היא צוללת דיזל חשמלית שנכנסה לשירות ב-2014, כשלצי הים השחור יש רק עוד חמישה כלי שיט מהסוג הזה. מערך הצוללות הזה אחראי על שיגור טילי "קאליבר" לעבר ערי אוקראינה. ההערכה היא שהנזק שנגרם לצוללת חמור וייקח זמן עד שהיא תחזור לשירות.

מומחים מעריכים שבמקרה של ספינת הנחיתה, ספק גדול שהיא תחזור לשירות, בגלל הנזק שנגרם לה במתקפת הטילים האוקראינית. מעבר לפגיעה בספינה ובצוללת, העובדה שמתקני הנמל נפגעו מטילים, פוגעת בקיבולת הרוסית לתיקון כלי השיט בקרים. מעבר לזה גם בתחזוקה השוטפת, שגם כך היית נמוכה.

BREAKING:



Ukrainian missile strikes against the dry docks in the Port of Sevastopol in Crimea just destroyed a major Ropucha-class landing ship and a Kilo-class submarine.



It's one of the worst days for the Russian Navy in a long, long time... pic.twitter.com/5P6T9cIkVC — Visegrád 24 (@visegrad24) September 13, 2023

#Ukraine: It appears that the Pr. 636.3 "Rostov na Donu" Kalibr-armed submarine, which was hit tonight in Sevastopol, suffered devastating damage too - making it the first Russian submarine lost to enemy actions since the WW2.https://t.co/4L3B8yfuwO pic.twitter.com/I4DX12cWF2 — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2023

לפי משרד ההגנה הרוסי, האוקראינים שיגרו 10 טילי שיוט ושלושה כטב"מים לעבר הנמל. הם לא ציינו את סוג הטילים בהם נעשה שימוש, אולם הערכה היא שמדובר ב-סטורם שאדו שסיפקו הבריטים לאוקראינה או "SCALP-EG" הצרפתים, הניתנים לשיגור ממטוסי התקיפה של חיל האוויר האוקראיני, מסוג סוחוי 24.

ברוסיה מדווחים גם על התרסקות של מטוס תקיפה מסוג סוחוי 24, ככל הנראה בתאונת אימונים ולא מאש נ"מ אוקראינית. המטוס התרסק במחוז קלצ'בסקי במהלך טיסת אימון, נמסר ממשרד ההגנה הרוסי, שאישר כי שני הטייסים שהיו עליו נהרגו.

רק לאחרונה פורסם שכל מטוס חמישי שרוסיה איבדה במהלך המלחמה, התרסק בגלל תקלה ולא מאש אוקראינית. מדובר בכ-50 מטוסים שרוסיה איבדה בנסיבות אלה.

מטוס סוחוי-24 אוקראיני חמוש בטיל השיוט סטורם שאדו | צילום: oleksiireznikov@

טיל השיוט SCALP שסיפקה צרפת לאוקראינה | צילום: t.me/SBUkr