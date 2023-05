בתחילת השבוע הפך יבגני פריגוז'ין, המייסד והבוס של חברת שכירי החרב "כוח וגנר", לגיבור הרוסי שסיפק לפוטין את הניצחון המשמעותי הראשון אחרי חודשים ארוכים של מלחמה עם כיבוש העיר בחמוט שבאוקראינה. קודם לכן, האיש ה"צבעוני" הזה הצליח להפוך גם לסוג כוכב רשת מטריד. זה קרה אחרי שפריגוז'ין פרסם סרטונים זועמים מהחזית האוקראינית שם ביקר בחריפות את הצבא הרוסי, הרמטכ"ל ושר ההגנה.

בחלק מהסרטונים, פריגוז'ין עשה זאת כשהוא עומד ליד גופות מרוטשות של אנשיו ומאשים את הבכירים שלא סיפקו נשק במותם. הוא גם תיעד עצמו לצד גופת מתנדב אמריקאי ועל הדרך, הואשם שהציע לקייב מידע מודיעיני על הצבא הרוסי, אם אוקראינה תיסוג מבחמוט. פריגוזין נחשב כביכול כמקורב מאוד לפוטין, מה שלא מונע מרבים לשאול את עצמם מתי נשיא רוסיה "ייפטר" ממנו ונשמע על נפילתו מאיזה חלון בניין דירות רוסי.

פריגוז'ין, מנהל קבוצת וגנר, הפך לדמות חשובה במהלך הפלישה הרוסית לאוקראינה. חברת שכירי החרב שלו ממלאת תפקיד מפתח בניסיונה של רוסיה לכבוש חלקים מהמדינה. עקרונית, בהנחה שאכן הצליחו לכבוש את בחמוט, זו כנראה הפעם הראשונה ששכירי חרב כובשים עיר עבור מדינה. כמעט בכל קרב באוקראינה האנשים שלו היו בשר התותחים שהתקדם לפני הצבא הרוסי הרשמי, כשהם סופגים אבדות קשות. בין לבין יש לא מעט דיווחים על פשעי המלחמה הקשים שהם מבצעים בכל מקום שבו הם נמצאים.

אין ספק שפריגוז'ין הוא אחד מהאנשים החזקים ברוסיה, רק שבתקופה האחרונה נראה שמשהו משתבש בצמרת הרוסית. הוא תיעד ופרסם את עצמו כשהוא מבקר בחריפות את צמרת הצבא הרוסי ושר הביטחון. אבל הקפיד שלא לבקר את פוטין עצמו. הוא טען שהצבא הרוסי פגע במאמצים שלו כשלא סיפק תחמושת, בעיקר פגזים, בקרב על בחמוט והאשים אותם במוות של אנשיו. עד כמה באמת אכפת לו מהחיילים המתים? כנראה שלא יותר מדי.

ב"וושינגטון פוסט", שממשיך לפרסם מדי כמה ימים עוד מהמסמכים המודלפים של הפנטגון, נטען שבחודש ינואר פריגוז'ין יצר קשר עם המודיעין האוקראיני והציע שהוא יחשוף בפניהם מודיעין מסווג על מיקומי הכוחות של הצבא הרוסי באזור, כדי שיוכלו לתקוף אותם. בתמורה ביקש שצבא אוקראינה יסכים לסגת מבחמוט אותה הוא יכבוש ויזכה בתהילת המנצח.

על פי הדיווח בארה"ב, האוקראינים סירבו להיעזר בשירותיו של האיש אותו הגדירו כ"מקור בלתי אמין בעליל". מטעם וגנר והרוסים מיהרו להכחיש את הדיווחים. נראה שמצד אחד יש לא מעט אנשים ברוסיה שרוצים לראות את פריגוז'ין לוגם כוס תה ומקבל התקף לב מאיזה רעל. מנגד די ברור שפוטין צריך את האיש, על רקע הביצועים הגרועים של הצבא הרוסי באוקראינה.

מאסיר ל"שף של פוטין"

פריגוז'ין יליד 1961 (ובן לאב יהודי), הוא אוליגרך רוסי שהחל את דרכו כיצרן נקניקיות בתקופה שבה ברית המועצות קרסה, ונולדו מיליארדרים ששדדו את כל מה שהאימפריה השאירה מאחור. הוא יליד העיר סנט פטרסבורג, שהיא גם עיר הולדתו של ולדימיר פוטין, ואת חייו הבוגרים החל כבריון וכעבריין שבילה לא מעט שנים בבתי הכלא הרוסיים.

ההרשעה הפלילית הראשונה שלו הגיעה ב-1979, כאשר היה רק בן 18, אז נשפט למאסר על תנאי של שנתיים וחצי בגין גניבה. שנתיים לאחר מכן, הוא כבר נידון ל-13 שנות מאסר בגין שוד וגניבה, וזה לא היה השוד היחיד שלו. ויש לו גם הרשעה ותקופת מאסר על תקיפת אישה ברחוב.

עם שחרורו מהכלא, פריגוז'ין פתח רשת של דוכנים לממכר נקניקיות בסנט פטרסבורג. העסקים שלו היו די שגרתיים עד הקריסה של ברה"מ, שלאחריה הגיעו כמה שנים שהחוק לא היה משהו משמעותי ברוסיה והוא ידע לנצל את זה.

פריגוז'ין פתח בעיר מסעדות יוקרה ושם הוא התחיל להתערבב עם האוליגרכים ובכירי השלטון הרוסי. אחת המסעדות שלו, שנקראה "ניו איילנד" והייתה על גבי סירה ששטה במעלה הנהר, הפכה אהובה במיוחד על אותם בכירים, בהם ולדימיר פוטין שכנשיא אירח שם דיפלומטים ומנהיגים זרים. ככל הנראה כך השניים נפגשו לראשונה.

"ולדימיר פוטין ראה שאין לי בעיה להגיש צלחות לנכבדים באופן אישי", אמר פריגוז'ין בראיון עבר. "נפגשנו כשהוא בא עם ראש ממשלת יפן מורי". פוטין אף חגג שם את יום ההולדת שלו. מרגע זה פריגוז'ין הופך לאיש עסקים מצליח ואמיד, כשהוא פותח חברת קייטרינג בשם "קונקורד" ו"נבחר" להיות ספק מזון לקרמלין, מה שזיכה אותו בכינוי "השף של פוטין", לבתי ספר של המדינה ולצבא הרוסי.

פקודה מה"אבא של רוסיה"

בשנת 2013 כך על פי ההערכות, קורה עוד משהו חשוב בפאזל שהופך את פריגוז'ין לדמות מפתח בשלטון של פוטין. הוא מקים חברה של שכירי חרב. בהתחלה חברה קטנה מאוד אולם ככל הנראה, המהלך הזה מגיע בעידוד הנשיא פוטין. בשיא הפלישה הראשונה, והסמויה תחילה של רוסיה למזרח אוקראינה ב-2014, התאספה קבוצה של בכירים רוסים במשרד ההגנה.

אותם בכירים היו שם כדי לפגוש את יבגני פריגוז'ין. עד אז רוב האנשים בחדר הכירו את האיש הקירח וגס הרוח שאוהב לקלל רק כאחראי על חוזי הקייטרינג בצבא. אולם באותה פגישה פריגוז'ין דרש ממשרד ההגנה הרוסי קרקע להכשרת "מתנדבים" שבאופן רשמי לא יהיו קשורים לצבא הרוסי, אך עדיין יוכלו לשמש אותם כדי להילחם במלחמות רוסיה.

בכתבה שהתפרסמה לאחרונה ב"גרדיאן" נטען ש"הבכירים לא אהבו את התנהגותו של פריגוז'ין", אולם הוא הבהיר שלא מדובר בבקשה רגילה ו"הפקודות מגיעות מאבא", כינוי לוולדימיר פוטין, שנועד להדגיש את קרבתו לנשיא. בגרדיאן טוענים שהדיווח הזה על הפגישה, שלא פורסם בעבר, נמסר על ידי גורם בכיר לשעבר במשרד הביטחון הרוסי, שהיה נוכח בפגישה. "בזמנו, לא חשבתי הרבה על הפרויקט", אמר אותו גורם.

למעשה, להחלטות שהתקבלו באותו יום תהיה השפעה עצומה על מדיניות החוץ של רוסיה ולא פחות מכך על ההרפתקאות הצבאיות שלה בשנים שאחרי. צבא שכירי החרב של פריגוז'ין צמח במהירות וזכה לכינוי "קבוצת וגנר". מהר מאוד הם הגיעו לאוקראינה (ב-2014), סוריה ולמדינות אפריקה. במקביל התפרסמו דיווחים רבים על כל מיני "דמויות" ו"מתנקשים" שסייעו גם לביון הרוסי.

פריגוז'ין הפך מה"שף של פוטין" ל"שר המלחמה החשאי" שלו. בארה"ב האשימו אותו בהתערבות בבחירות לנשיאות ואף הטילו עליו סנקציות אישיות. באמצע אפשר למצוא כל מני אנקדוטות עליו, כמו למשל הפעם שבה נטען שהוא שיחד הורי תלמידים, כדי להימנע מתביעה על הרעלה המונית בבתי ספר. או התחקיר שפורסם ולפיו הפעיל רוצח שכיר בשירותו של פוטין, כשגם המקור לתחקיר נעלם.

מסרטוני דאעש ל"העלמת" עיתונאים

נקודת השיא מבחינת פריגוז'ין וחברת "וגנר" הייתה בסוף 2015 כאשר פוטין החליט להתערב בסוריה ולשלוח את הצבא שלו כדי לתמוך במשטרו של בשאר אל-אסד. בתחילה פריגוז'ין זכה בחוזים למזון ולוגיסטיקה, מאוד מהר הגיע השלב שהוא גם שלח לשם את חיילי וגנר.

וגנר התבססו בסוריה ככוח לוחם אדיר ואכזרי מאוד. כמעט בכל מקום שהגיעו אליו, הואשמו בפשעי מלחמה. באחת מאותן תקריות שתועדה בסרטון שדלף, נראים אנשי וגנר כשהם מתעללים ועורפים את ראשו של אזרח סורי. אגב, הדבר פגע מאוד בחברת שכירי החרב, משום שהנוכחות שלהם לא הייתה רשמית ונשמרה בחשאי עד אז, והדבר הוביל לביטול של כמה חוזים והפסד של הרבה מאוד כסף.

לצד הלוחמים בשדה הקרב, וגנר ופריגוז'ין גם מנהלים צבא של "לוחמי מקלדת", שמטרתה לפעול ברחבי הרשת ולהציג את רוסיה אופן חיובי, לפגוע באויבים שלה ולהשחיר אותם. אלה היו האנשים שהואשמו בהתערבות בבחירות לנשיאות בארה"ב. אותם פרופילים מזויפים שיתפו ודחפו תוכן פרו-טראמפ ושילמו על ציוד לעצרות שלו. פריגוז'ין שבשלב הזה עוד היה דמות אנונימית, זכה לקבל תמונה מארה"ב לרגל יום הולדתו ה-55 בה אזרח אמריקאי שקיבל תשלום מ"צבא לוחמי המקלדת" מחזיק שלט עליו נכתב "יום הולדת 55 שמח, בוס יקר".

בין המבקרים של פריגוז'ין גם אלכסיי נבלני, פעיל האופוזיציה הרוסי שפרסם תחקיר על העסקים של ראש וגנר, שם חשף את השחיתות בה הוא מעורב דרך זכייה בחוזים תפורים של משרד הביטחון הרוסי, שמימנו לו אורח חיים ראוותני. ליובוב סובול, מקורבו של נבלני אמר בנושא: "הילדים שלו כל הזמן מפרסמים תמונות באינסטגרם שם רואים אותם במטוס הפרטי שלהם, רכבי יוקרה ומסעדות פאר. כך יכלנו למצוא את חברת האחזקות, שעזרה לנו לגלות את כל הונו".

סובול ואחרים אף הטיסו מזל"ט מעל בתי מגורים ומבנים מפוארים השייכים לכאורה לפריגוז'ין ולבתו, הכוללים מנחת מסוקים ומגרש כדורסל. לא מעט עיתונאים רוסים שסיקרו את פעילותו של פריגוז'ין התמודדו עם איומים והפחדות. בת הזוג של סובול עצמו, הותקפה על ידי אדם שדקר אותה עם מזרק רעיל כשיצאה מהבית.

שלושה עיתונאים רוסים שנסעו לרפובליקה המרכז אפריקאית ב-2018 כדי לחקור את כוח וגנר, נהרגו במארב אותו הוביל על פי החשד אדם הקשור לשכירי החרב. פריגוז'ין הכחיש כל מעורבות ברצח, אולם מעטים מאמינים להכחשות. ההערכה היא שפריגוז'ין הכניס את וגנר ל-10 מדינות באפריקה, שם הם מפעילים שירותי אבטחה ואימון, בתמורה לזכויות כרייה והזדמנויות עסקיות אחרות.

"הוא שלט מתוך פחד", סיפר מראט גבידולין, מפקד בווגנר שבילה שלושה חודשים במפקדה של החברה והיה אחראי על העדכון של פריגוז'ין במצב הצבאי בסוריה בסוף 2017. גבידולין, השוהה כעת בצרפת, אמר כי פריגוז'ין יכול לגלות אכפתיות כלפי מפקדיו הצבאיים, במיוחד כאשר הם נפצעים, אך לעתים קרובות הייתה תחושה של בוז כלפיהם. "האווירה הייתה קפדנית ביותר, לעיתים קרובות פריגוז'ין היה עובר את הגבול עם עובדיו. הוא היה מאוד גס רוח כלפי הצוות שלו. מקלל אנשים ומביך אותם בפומבי".

למרות שאין לו תפקיד רשמי, פריגוז'ין שותף תדיר בפגישות רמות דרג הקשורות למשרד הגנה. כאשר הדבר עלה בתחקיר של הטיימס, פוטין לעג וניסה להקטין כשאמר: "הוא מנהל עסק של מסעדות, זו העבודה שלו, הוא שומר מסעדה בסנט פטרסבורג".

מגייס בכלא, זועם ברשת

פוטין כמו פריגוז'ין דאגו לעבוד באופן מאוד חשאי, וזה הסתיים עם ההחלטה של נשיא רוסיה לפלוש לאוקראינה בפברואר בשנה שעברה. נראה שהמלחמה באוקראינה הביאה לשינוי והאיש התאהב במצלמה. הוא הפיץ תיעוד ובו גייס באופן אישי אסירים בבתי הכלא הרוסים כדי שישלחו לאוקראינה, וסרטונים רבים בהם שיבח את היכולות של וגנר.

פריגוז'ין נחשב לצמא דם אכזרי במיוחד, גם נגד אנשיו. הוא שמר על שתיקה רועמת כאשר אחד מאנשיו הוצא להורג במכות פטיש אחרי שנחשד כעריק - מדובר בלוחם וגנר שנפל בשבי ואז הוחזר בעסקת חילופי שבויים אחריה נרצח. "מוות של כלב עבור כלב" זה מה שהיה לבוס של וגנר להגיד על הסרטון האכזרי, בסגנון דאעש.

אחרי שנים של הכחשות בכל הנוגע לווגנר, פריגוז'ין לקח אחריות על ניצחונות ואף סיפר בספטמבר שהקים את הקבוצה עוד ב-2014. ההודאה באה לאחר שסרטון ויראלי, שככל הנראה הודלף על ידי הצוות של פריגוז'ין עצמו, הראה אותו מגייס אסירים בכלא. באוקראינה טוענים שהרוסים גייסו יותר מ-38 אלף אסירים, 30 אלף מהם נהרגו, נפצעו, נפלו בשבי או נעדרים. מי שישב בכלא שנים רבות הפך למשחרר האסירים, בערך.

"הוא מציג את עצמו כמגן ההמונים, המעמדות הנמוכים. זו הנישה שלו", אמר גבידולין, לשעבר מפקד בווגנר. אולי זה מה שדחף אותו לבקר פומבית את ההנהגה הביטחונית ברוסיה. הביקורת הזו קנתה לו אויבים רבים, חלק מהם נמצאים בארגונים לא פחות אכזריים משלו".

מנגד, רבים אומרים שהאיש והארגון שלו חזקים, אבל תלויים במשרד ההגנה והצבא הרוסי. העצמאות שלהם אינה מלאה כפי שיש המציגים זאת. וגנר מסתמך על תמיכה לוגיסטית ומודיעינית ממשרד ההגנה כדי להמשיך בלחימה.

"אנשים מה-FSB (שירות הביון הרוסי) זועמים עליו ורואים בו איום על הסדר והחוק ברוסיה", צוטט גורם רוסי נוסף בתקשורת הזרה. "יש לו את הקבוצה הצבאית הגדולה הזו, שלא נשלטת על ידי המדינה. ואחרי המלחמה הם ירצו את התגמולים שלהם, כולל התגמולים הפוליטיים", אמר, והוסיף שלא בטוח שכולם ברוסיה מוכנים לשלם את המחיר.