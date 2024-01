23:40 - סמוטריץ' במתקפה על קטר: "תומכי טרור, אחראים במידה רבה לטבח"

בתגובה על הדברים של דובר משרד החוץ של קטר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף: "קטר היא מדינה תומכת טרור ומממנת טרור. היא הפטרונית של חמאס והיא אחראית במידה רבה לטבח שביצע חמאס באזרחי ישראל. היחס של המערב כלפיה צבוע ומבוסס על אינטרסים כלכליים פסולים. המערב יכול וצריך להפעיל עליה מנופים חזקים בהרבה ולהביא לשחרור החטופים מיד. דבר אחד ברור: קטר לא תהיה מעורבת בכי הוא זה בנעשה בעזה ביום שאחרי המלחמה".

21:45 - דובר משרד החוץ של קטר נגד נתניהו: "אם האמירות נכונות - הן חסרות אחריות"

אחרי פרסום "המהדורה המרכזית" אמש את ההקלטות מתוך פגישת נתניהו ומשפחות החטופים, דובר שר החוץ של קטר תקף את הערב את רה"מ: "אנחנו מגנים בחריפות את ההצהרות המיוחסות לראש הממשלה הישראלי על התיווך הקטרי. אם האמירות נכונות - הן חסרות אחריות ופוגעות במאמצים להציל חיי חפים מפשע, אבל הן לא מפתיעות".

