יממה אחרי שנפגש עם שר החוץ הישראלי אלי כהן, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי השתתף בוועידת מינכן ושם אמר בין השאר: "אין לנו אלטרנטיבה חוץ מאשר להביס את גוליית שבא להרוס את חיינו. כולנו בעולם הדמוקרטי דוד. אין לנו עדיין את המקלע של דוד מישראל (הכוונה למערכת יירוט טילים לקלע דוד), אבל אני בטוח שזה זמני".

באוקראינה מעוניינים לקבל לא מעט מערכות לחימה ישראליות ועל רקע מתקפות הטילים של הרוסים, זלנסקי מכוון גם למערכת ליירוט טילים לטווח בינוני וארוך ומטוסים ללא טייס. קלע דוד הינה אחת ממערכות ההגנה מפני טילים המתקדמות ביותר של ישראל, שהיא חלק מ"מערך הגנה רב-שכבתי", יחד עם כיפת ברזל ליירוט רקטות וטילים לטווח קצר - שתיהן מערכות מתוצרת חברת רפאל, וטיל החץ - ליירוט טילים ארוכי טווח.

טיל מהיר שבורר מטרות

פיתוח מערכת "קלע דוד" החל בשנת 2006 ובשנת 2018 בוצע שיגור מבצעי ראשון של מיירט קלע דוד לעבר טילי קרקע-קרקע סוריים מדגם SS21. היירוט של הטילים כשל ובהמשך נטען שהטיל המיירט נפל בשטח סוריה ונלקח על ידי הרוסים לבחינה מודיעינית שתוצאותיה לא ברורות.

שיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי. קלע דוד | צילום: JACK GUEZ/AFP/GettyImages

קלע דוד שבעבר כונתה "שרביט קסמים" פותחה במשותף על ידי רפאל מערכות לחימה הישראלית וריית'און האמריקאית. הניסוי הראשון בטיל בוצע בשנת 2012, אז הצליחו לפגוע בטיל מטרה. שנה לאחר מכן בוצעו עוד מספר ניסויים מוצלחים ובשנת 2017 המערכת נכנסה לשירות מבצעי בצה"ל.

מדובר במיירט דו-שלבי, שמסוגל לפתח מהירות של כ-9,000 קמ"ש - מהיר מכל מטרה אפשרית. בין המעלות של הטיל נמצאת היכולת לברור מטרות. המיירט של קלע דוד יכול לתמרן בין מטרות וליירט מתוך המטח ששגר את הטיל המסכן ביותר ובעל הסבירות הגבוהה ביותר לפגוע במטרה עליה הוא מגן. הטיל המיירט יודע לעשות את הפעולות האלה גם אחרי ששוגר.

יירוט בהנחייה כפולה

רשם שורת ניסויים מוצלחים. קלע דוד | צילום: רפאל

הטיל של קלע דוד מיירט את טיל האויב על ידי פגיעה ישירה בו. את זה הוא עושה בין השאר בזכות מערכת הנחייה כפולה ומתקדמת. בגוף הטיל מכ"מ קטן שמכוון אותו למפגש עם המטרה ובנוסף לזה חיישן אלקטרו-אופטי המסייע בהכוונה ותמרון מדויק לטיל האויב. קלע דוד מיירטת טילים אויב, רקטות ומטוסים ללא טייס לאורך כל שעות היממה וכמעט בכל מזג אוויר.

למערכת טווח שנע על פי הפרסומים בין 70 ל-300 ק"מ, כאמור שכבת ביניים, ויכולת ליירט את הטילים והרקטות של האויב בגובה של עשרות ק"מ. על פי הפרסומים השונים, כל טיל יירוט עולה כמיליון דולר ומחיר סוללה הכוללת מכ"מים, עמדות פיקוד ומספר משגרים כ-200 מיליון דולר.

אוקראינה מעוניינת לקבל לידיה שתי מערכות ישראליות שישלימו אחת את השנייה, כיפת ברזל וקלע דוד שיחד יסכלו בסבירות גבוהה מאוד את רוב מטחי הטילים של הרוסים. הבעיה מבחינת אוקראינה היא שיש לה שטח ענק להגן עליו לעומת מדינת ישראל ששטחה קטן הרבה יותר.

הסיכוי שהאוקראינים יצליחו לרכוש מספיק סוללות מוטל בספק ולכן, נראה שהם מכוונים למערך שיגן על הערים הגדולות ואתרים אסטרטגים. לא ברור האם ישראל תסכים לספק את המערכות, אולם לפחות על פי זלנסקי, נראה שהתשובה חיובית וזה רק עניין של זמן.