קצין צבא ארה"ב התרסק עם מסוק בלק הוק אחד ואז רץ למסוק אחר, התרסק שוב ונהרג בפיצוץ גדול. כך עולה מחקירת צבא ארה"ב על התרסקות מסוקים כפולה משנת 2022 שחלקים ממנה התפרסמו בימים האחרונים בתקשורת.

האירוע הזה התרחש קצת לפני השעה שתיים לפנות בוקר, ב-30 במרץ 2022, כאשר צוותי חירום של שדה תעופה בפורט סטיוארט הגיבו לאירוע מסוק שהתרסק. תוך כדי סריקות אחר ניצולים והערכת נזקים, הם שמעו פיצוץ של מסוק שני.

למחרת, צבא ארה"ב דיווח שקפטן ג'יימס בלוו, בן 26, נהרג בתקרית, כשהם מסרבים באותה עת לספק פרטים נוספים על מה שקרה שם. לפני שנה הם גם סרבו להתייחס לשאלות שהחלו לצוץ על כך ששם קץ לחייו, אחרי התקרית שבה שני מסוקים התרסקו, ורק אדם אחד נהרג ללא נפגעים נוספים.

כעת נחשף שיום לפני ההתרסקות, קפטן בלוו בירר משפחתו תקבל ביטוח חיים שישים קץ לחייו, והאם יבקשו מהם לשאת באחריות כלכלית לנזק לציוד הצבאי. החוקרים מצאו גם ששותפיו לחדר של בלוו, דיווחו ששאל אותם האם "מישהו יכול לגשת למטוס לבד מבלי שאף אחד ישים לב".

מדו"ח החקירה עולה שבקרי האוויר הזעיקו את צוותי החילוץ, אחרי שראו ניצוצות על האספלט, שלדעתם נגרמו מלהבי מסוק. אחד מבקרי התעבורה האווירית העיד בפני החוקרים שהוא ראה אדם בורח מאותו בלק הוק למסוק שני, לפני שהאחרון המריא. כלי הטיס השני התרסק והתפוצץ לאחר מכן.

סימני השאלה: האם האירוע היה בלתי נמנע?

עוד לפני ששם קץ לחייו, בת הזוג של בלוו יצרה קשר עם הצלב האדום ואמרה להם שקיבלה הודעות ושיחה ממנו, מהן עולה שהוא מתכנן לשים קץ לחייו. חיפוש בחפציו לאחר מותו, העלה הודעות מחברים ובני משפחה מודאגים לגבי בריאותו הנפשית, כמו גם חומר קריאה בנושא.

למרות זאת, החוקרים מצאו שלצבא ארה"ב אין שום עדות או מסמך המעיד על כך שהיו לו בעיות רפואיות ונפשיות. מבחינתם הוא היה בריא וכשיר לחלוטין, מה שמעלה לא מעט שאלות. צבא ארה"ב משקיע מאמצים רבים בזיהוי וטיפול בחיילים הסובלים ממחלות נפש או עוברים משברים שעלולים להוביל להתאבדות. אולם ישנו מחסור ביועצים לבריאות הנפש, והגישה למשאבים שונה מבסיס לבסיס. בנוסף, נטען שגם אין מדיניות ברורה לגבי זיהוי אובדנות והתערבות יעילה.

בלוו היה מפקד מחלקה בפלוגה של גדוד התעופה השלישי בדיביזיה 3, והוא מונה ב-2019 לקצין פינוי אווירי, אחרי ששירת בדרום קוריאה. הוא טייס וקצין רפואה מוסמך שגם קיבל כמה אותות הצטיינות על תפקודו. בארה"ב נמשכת החקירה במטרה לבחון איך הוא הצליח להפעיל מסוק ולהטיס אותו מבלי שאיש בבסיס ובמערך הבקרה הבחין בכך, ועוד עשה זאת פעמיים.