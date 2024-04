לצד השבחים והמחמאות לחיל האוויר הישראלי שהוביל את סיכול ויירוט מתקפת הטילים והכטב"מים של איראן נגד ישראל, מדינות נוספות רבות לקחו חלק במאמץ המשותף לסיכולה. יחד עם ארה"ב, בריטניה וצרפת – גם ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ואולי גם מדינות נוספות לקחו חלק בלתי נפרד במבצע ההגנה האווירית הגדול ביותר בהיסטוריה. למרות שיקולים שעשויים להיות מנוגדים, חששות שונים מאיראן ומחלוקות מדיניות – המבצע ההגנתי בסוף השבוע סימן הצטלבות אינטרסים מובהקת בין המדינות שמתנגדות לאיראן והשפעתה האזורית.

איראן שיגרה 185 כטב"מים, 130 טילים בליסטיים ועוד קרוב ל-40 טילי שיוט נגד ישראל. עשרות טילים בליסטיים אומנם חוו כשל טכני ולא היוו סכנה על ישראל, אך מאות מטרות אוויריות אחרות יורטו בהצלחה. חיל האוויר הישראלי יירט כ-60% מהכטב"מים והטילים, אך גם ארה"ב, בריטניה, צרפת וירדן יירטו כמות גדולה של מטרות אוויריות. בנוסף, הבוקר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי סעודיה ואיחוד האמירויות שיתפו מודיעין משמעותי שסייע בהיערכות למתקפה.

Defense of Israel Activities Update



On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs