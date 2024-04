בישראל נערכים לקראת ההפלגה המתוכננת של "משט החירות" מטורקיה לעבר רצועת עזה, שמתוכנן לתחילת השבוע הבא. בישראל מקיימים בימים האחרונים שורה של פעולות מדיניות מול מדינות שונות, וגם החלו בהיערכות ביטחונית לקראת אפשרות של השתלטות חמושה על הספינה.

מערכת הביטחון נערכת לאפשרות שתידרש לבלום את המשט, שמאיים לשבור את המצור המוטל על רצועת עזה. בישראל החלו בסדרת פעולות מדיניות מול מדינות אירופה, בסיוע ארה"ב. במקביל, גם בצה"ל החלו באימונים והכנות לפשיטה על הספינה. לוחמי שייטת 13 החלו לתרגל פשיטות על אוניות, ונערכים שם לכל תרחיש אפשרי, זכר לאירועים האלימים במשט המרמרה בשנת 2010.

"משט החירות" הבין-לאומי נערך להפליג בימים הקרובים לרצועת עזה עם כ-5,500 טון של סיוע הומניטרי. אתמול התקיימה על סיפון האונייה מסיבת עיתונאים לקראת ההפלגה של הספינה, אחת משלוש שממוענות לצאת לעזה בתקופה הקרובה, עם פעילים מגרמניה, מלזיה, נורווגיה, ארגנטינה, ספרד, קנדה ודרום אפריקה.

We are making final preparations for our ship in the International Freedom Flotilla, which is setting sail to break the siege in Gaza. pic.twitter.com/gjVhOXEFwk