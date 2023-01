בסוף השבוע התקיים בגרמניה מפגש בו השתתפו עשרות שרי הגנה ובכירים נוספים מהמדינות שתומכות באוקראינה. במסגרת המפגש תיאמו את המהלכים המוסכמים לעתיד ובנוסף קיבלו מאוקראינה את רשימת האמל"ח הדרוש לה להמשך הלחימה.

עיקר הלחץ האוקראיני מופנה לקבלת מטוסי קרב מערביים רב משימתיים, טנקים ומערכות הגנה מפני טילים. במערב נמנעו עד היום מהעברת מטוסי קרב וטנקים לאוקראינה, זאת בכדי שלא להגביר את המתיחות מול הרוסים. אולם ייתכן שהמחסום הזה נפרץ.

בימים אלה חיל האוויר ההולנדי קולט מטוסי קרב חדשים מסוג F-35 שיחליפו שם את צי מטוסי ה-F-16. הולנד מאותתת שהיא מוכנה להעביר לאוקראינה את 40 מטוסי ה-F-16AM שיצאו מהשירות אצלה. נקודה מעניינת נוספת, היא שלדברי סגן ראש הממשלה ההולנדי אין בכלל טאבו על סיוע מטוסי קרב וכל בקשה של אוקראינה תועבר לאישור הפרלמנט.

מכיוון שהולנד כבר הכניסה לשירות למעלה ממחצית מטוסי החמקן החדשים שרכשה, היא המדינה בעלת העמדה הטובה ביותר לספק את אותם מטוסי הקרב, שקייב לוחצת לקבל יחד עם חימוש חכם וטילים לטווחים ארוכים.

ירי טיל ממטוס 16-F. בקרוב בצבא אוקראינה? | צילום: חיל האוויר האמריקאי

פרשת הטנקים הגרמניים

במפגש שרי ההגנה בסוף השבוע, אוקראינה לחצה גם לגבי הטנקים המערביים, בהם ה"לאופרד-2" הגרמני וה"אברמס" האמריקאי. מיכאילו פודוליאק, יועץ בממשל האוקראיני אמר בריאיון ל-CNN שכל עיכוב במסירת הטנקים עולה בחיי אדם.

עוד אמר, כדי להסביר עד כמה הטנקים המערביים חשובים להם, ש"300 עד 400 מהטנקים הללו, הלכה למעשה, יעלו ביכולות שלהם על 2,000 עד 3,000 טנקים מתקופת ברית המועצות. זה יאיץ את קצב הלחימה ואף יתחיל לקרב את שלב הסיום שלה".

Germany’s Defense Minister is reviewing a list of 19 Leopard 2A5 Main Battle Tanks that could be sent to Ukraine (Der Spiegel)



Currently, Germany’s Military has 212 active Leopard 2 Battle Tanks and another 99 Leopard 2 Tanks are undergoing maintenance pic.twitter.com/zJNvidlS9X — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 22, 2023

האוקראינים, שמפעילים כיום טנקים רוסיים ובחודשים האחרונים אף קיבלו אספקה של טנקים כאלה, מדווחים בנוסף כי הם מתקשים להשיג חלקי חילוף לאותם הטנקים גם כאשר הם פונים למדינות בריה"מ לשעבר.

אוקראינה מבקשת לקבל לידיה את האמל"ח המערבי בהקדם, גם כדי שתוכל להכשיר ולאמן את הצוותים בזמן. בקייב מעריכים שבעוד כחודשיים-שלושה רוסיה תפתח במתקפה חדשה ועבור האוקראינים, זה מרוץ נגד הזמן. בזמן שהם ממירים צבא המבוסס על אמל"ח סובייטי לצבא שמשתמש בנשק מערבי מתקדם, הם גם צריכים להתכונן לאותה מתקפה הרוסית.

"יותר מ-100 אלף נפגעים"

מעניין לציין שבכירים אוקראינים מאמינים שהם יצליחו לבלום מתקפות נרחבות של הצבא הרוסי, ושעיקר הלחימה תהיה בשטחים שהרוסים כבשו. נקודה מעניינת שאחד מהם העלה היא ש"הלחימה לא תתפשט, אלא תישאר בשטחים הכבושים ותוכרע בלוחמת טנקים".

לא ברור עד כמה באמת הצבא הרוסי מסוגל להפיק מתקפה רב-חזיתית נרחבת. מומחים רבים טוענים שגם אחרי גל הגיוסים הגדול היכולת הרוסית להפיק מהלך כזה מוגבלת. בסוף השבוע אמר ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב, גנרל מארק מילי, שרוסיה ספגה מאז פלשה לאוקראינה מספר נפגעים אדיר. "הייתי אומר שזה הרבה יותר מ-100 אלף עכשיו", אמר.

"הרוסים ספגו כמות עצומה של אבדות בצבא שלהם", הוסיף גנרל מילי, "וזה כולל את הצבא הסדיר וגם את שכירי החרב בקבוצת וגנר, כמו גם סוגים אחרים של כוחות שנלחמים לצד הרוסים. הם באמת סבלו הרבה".

❗️ An anti-aircraft missile system "Pantsir-S1" was installed on the roof of an administrative building in #Moscow. pic.twitter.com/RbO3xqSwfY — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2023

בינתיים שני הצדדים מתכוננים למהלך הבא שלהם. ברוסיה לא לוקחים סיכון, וממשיכים לתגבר עוד יותר את ההגנה על שמי מוסקבה הבירה. אחרי שדווח על תגבור בסוללות טילי S-400, נחשף תיעוד חדש ובו נראה שהרוסים הציבו מערכות הגנה אווירית מסוג "פנציר S1" על גגות של בניינים במוסקבה. זאת במטרה ליירט מתקפות אוויריות או של טילים על הבירה, ככל שיהיו כאלה.