הצי האמריקאי אישר כי תמונה וסרטון שהסתובבו בימים האחרונים ברשתות הם אכן תיעוד של מטוס החמקן מסוג F-35C, שנפל למי ים סין הדרומי במהלך תאונת נחיתה על נושאת המטוסים קרל וינסון בתחילת השבוע. הטייס הצליח לחלץ עצמו בשלום באירוע ושבעה אנשי צוות על סיפון ספינת המלחמה נפצעו.

תחילה עלתה לרשת תמונה מסתורית שבה נראה החמקן בשלמותו על פני המים. הוא התקבל בחשדנות מסוימת מאחר ובאירועים כאלו מופץ לא למעט "פייק", אך כעת מתברר כי התמונה אכן צולמה בזירת מיד אחרי התאונה, אחרי שהטייס נטש את המטוס ולכן הוא נראה ללא החופה וכיסא המפלט.

כמה שעות לאחר מכן הופיע סרטון קצר שבו נראה המטוס מתקרב לנחיתה על נושאת המטוסים, תיעוד שמסתיים ככל הנראה ברגע הפגיעה. גם במקרה הזה הוטל בספק אם אכן מדובר בתיעוד מהאירוע הזה אך הצי האמריקאי אישר כי גם הוא צולם בזירת תאונת הנחיתה של החמקן F-35C בים סין הדרומי.

כעת המאמץ העיקרי של הצי האמריקאי הוא לחלץ את מטוס החמקן ששקע בעומק ים סין. לאמריקאים יש את הניסיון והידע כדי לחלץ אותו, אך גם לסין יכולות בתחום והחשש הוא שהיא תנצל גם את הקרבה היחסית של האירוע הזה לשטחה כדי להגיע ראשונה לשרידי המטוס, הישג תודעתי וגם כזה שיכול לחשוף אותה למידע מסווג. על פי חלק מהדיווחים גם הצי הימי של רוסיה מנסה להגיע לשרידי המטוס.

שוב מירוץ אחר שרידי חמקן בים

אם הדיווחים על המצוד הזה נשמעים מוכרים זה לא במקרה. רק בחודש נובמבר האחרון מטוס חמקן של הצי הבריטי התרסק לים התיכון במהלך המראה מנושאת המטוסים קווין אליזבת. מיד לאחר התאונה החל גם כן מצוד של הבריטים בסיוע האמריקאים והאיטלקים לחלץ כמה שיותר מהר את שרידי המטוס שהתרסק, לפני שכוחות הצי הרוסי שפעלו באזור יגיעו אליו.

כעבור חודש של מאמצים חולץ מטוס החמקן הבריטי מעומק הים התיכון, ולפני כמה ימים פורסם ברשת גם תיעוד של שרידי המטוס לאחר שחולצו מהים. אז מדובר היה בדגם אחר של מטוס החמקן - F-35B. שני הדגמים מהתאונות האחרונות שונים מזה שמפעיל חיל האוויר הישראלי. ה"אדיר" הישראלי נקרא F-35I והוא מבוסס על דגם A של החמקן.

לאחר האירוע הנוכחי של הצי האמריקאי, פורסם כי כיווני חקירת נסיבות האירוע הן טעות אנוש של הטייס או בעיה טכנית במסלול הנחיתה על סיפון נושאת המטוסים, שכאמור 7 מאנשיה נפצעו במהלך התאונה. בכל מקרה נסיבות התאונה טרם פורסמו רשמית בשלב זה.

נושאת המטוסים קרל וינסון וקבוצת הקרב שלה | צילום: Z.A. Landers/U.S. Navy, GettyImages