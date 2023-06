הדרמה בעקבות השיטפון באוקראינה. שעות אחרי פיצוץ הסכר ושני הצדדים מאשימים אחד את השני בפעולה, מבלי שניתן לאמת את טענותיהם. כלל לא ברור האם אכן מדובר פיצוץ ותיעוד של הפיצוץ לכאורה, מקורו בסרטון שאינו קשור לאירוע משנת 2022.

האירוע הלילה (שלישי) התרחש בסכר מרכזי בתחנת כוח הידרו-אלקטרית בנהר דניפרו בדרום אזור חרסון שבאוקראינה. הסכר נמצא בעיירה נובה קחובקה Nova Kakhovka -, אזור שנמצא תחת כיבוש הרוסי, שם ראש העירייה הנחשב ל"בובה של מוסקבה" האשים את אוקראינה בהרס הסכר.

Just to be clear: This video making the rounds is from an earlier explosion at the Nova Kakhovka dam in November 2022. Stop sharing it. https://t.co/ZN32jVNLVn pic.twitter.com/dPiWdda28N — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 6, 2023

בשלב זה מים מציפים את השטחים במורד הנהר דניפרו וישנו חשש להצפה קטסטרופלית בחרסון. לאור המצב מתנהל ברגעים אלה ממש פינוי של לפחות 16 אלף בני אדם הנמצאים בסיכון. במקביל, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי כינס ישיבת חירום של המועצה לביטחון לאומי ולהגנה של המדינה, בכדי לבחון את המצב ולקבל החלטות בנושא.

ההשפעה על תחנת הכוח והמלחמה

בהקשר הזה יש לציין כי תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה משתמשת במים כדי לקרר את הכורים הגרעיניים שלה. לפחות כרגע אומרים שהמצב שם בשליטה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) מסרה כי היא עוקבת מקרוב אחר המצב.

להרס הסכר בנובה חקובקה עלולות להיות השלכות חמורות. כפרים וערים במורד הזרם מתמודדים כעת עם אפשרות של שיטפונות נרחבים והצפות. מעבר לזה הסכר ייצר מאגר עצום המספק מים לשורה של ישובים במעלה הזרם. כאמור גם מי קירור לתחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, זפוריז'יה.

בנוסף, הדבר יכול להגביל מאוד את פעילות הצבא האוקראיני באזור, כאשר בימים האחרונים יש עוד ועוד דיווחים על כך שהחלה מתקפת הנגד האוקראינית. יתכן שמהלך זה בוצע על ידי הרוסים בכדי לבלום אותם בגזרה זו. בעולם חוששים שבהשראת האירוע, בכוונת הרוסים לבצע פעולות דומות ולפוצץ סכרים נוספים, מה שיסכן עוד מאות אלפי בני אדם.

הנזקים הקודמים לסכר

אולם למרות האשמת הרוסים, תמונות לווין מראות שבסכר היו בעיות קודם לאירוע האחרון. מהתיעוד עולה שבין ה-2 ל-3 ליוני נעשו עבודות בחלקו העליון של הסכר, וכלל לא ניתן לשלול את העובדה שהיה זה כשל טכני שהוביל לקריסת הסכר ולהצפות.

I made a short movie here using @planet imagery.



You can see that the road, which runs over the dam, was washed away between 2-3 June. That indicates to me that there were structural issues at the facility before whatever happened today. pic.twitter.com/0konHd77Jr — Geoff Brumfiel (@gbrumfiel) June 6, 2023

הסכר הזה סבל מנזקים בשני אירועים קודמים: תקיפה, ככל הנראה של אוקראינה בסוף אוקטובר תחילת נובמבר ופיצוץ של מטען נפץ רוסי, שכנראה פגע בחלק מהכביש שעל הסכר ב-11 בנובמבר. עוד לפני זה עלו טענות על כך שהרוסים ניהלו את הסכר בצורה גרועה, עד כדי כך שבמאי גובה המים עלה לשיאים שטרם נראו, גובה שהיה מעל לגובה הפתחים וככל הנראה שגם גרם לנזק.

פיצוץ הסכר פוגע גם באספקת המים לתושבי חצי האי קרים, הנמצאים תחת כיבוש רוסי מאז ההשתלטות שלהם בשנת 2014. עוד נתון שמעיד על כך שהרוסים לא היו אמורים, לפחות, לפוצץ את הסכר הזה. בכל מקרה, סביר שייקח ימים בודדים עד שיחלו ההדלפות, מהן ניתן יהיה להבין האם מדובר בפיצוץ או שאולי כשל טכני, שהביא למה שנראה כמו אסון. מדובר באירוע דרמטי שזוהי רק תחילתו.

ההצפות באזור חרסון באוקראינה לאחר התפרצות הסכר | צילום: SERGIY DOLLAR/AFP