ביום שבת האחרון התיר דובר צה"ל לפרסום את שמה של סמלת שיראל חיים פור (Shirel Haim Pour), בת 20 מראשון לציון, ששירתה כסמלת מבצעים בחטיבה צפונית, ונפלה בטבח של ה-7 באוקטובר והייתה בגדר נעדרת מאז.

באופן מפתיע סיפורה זוכה להתעניינות באיראן, בשל מוצאה של משפחתה. הערב (שני) פורסמה כתבה על סיפורה באתר "איראן אינטרנשיונל" בה נכתב כי "צעירה יהודיה-איראנית היא הקורבן האחרון של חמאס". עוד התייחסו שם לכתבה ששודרה בתאגיד השידור "כאן" וציינו כי סבא של שיראל נראה בה שר שיר מסורתי במבטא איספהאני (הכוונה לעיר איספהן).

בכתבה באיראן אינטרנשיונל ציינו כי שיראל היא אחת מ-1,400 נרצחים ושישנם גם כ-230 חטופים ישראלים ברצועת עזה, תוך ציון העובדה שבהם גם ילדים ונשים. "זה היה סוף השבוע האחרון שלה כחיילת בבסיס בנחל עוז, אחד מהיישובים הרבים שבהם נטבחו אזרחים ובתים נהרסו על ידי אלפי חמושים של חמאס שפלשו לישראל באוויר, ביבשה ובים".

עוד התייחסו למערך התצפיות בגבול שהותקף על ידי מחבלי חמאס שהשביתו אותו, כחלק מהמחדל הנורא שאפשר למחבלים לבצע את הטבח הלא אנושי באלפי ישראלים.

Shirel Haeimpour, an Israeli citizen of Iranian descent, was buried today after being tragically killed by the terrorist group #Hamas. The grandfather of Shirel sings a wedding song for his granddaughter in Persian and with an Esfahani accent. ☹️



גם ברשתות החברתיות סיפורה של חיילת צה"ל ממוצא איראני שנפלה מאש מחבלי חמאס מעורר עניין בקהילה האיראנית. בשני חשבונות שבעליהם מזדהים כאיראנים-אמריקנים נכתב:

"שיראל חיימפור, אזרחית ישראלית ממוצא איראני, נקברה היום לאחר שנהרגה באורח טראגי על ידי ארגון הטרור חמאס. סבא של שיראל שר שיר חתונה לנכדתו בפרסית ובמבטא אספהאני", נכתב בציוץ שנחתם באימוג'ים המבטאים עצב.

"כאיראני אמריקאי אני בוכה על שיראל חיימפור", נכתב בציוץ אחר, "צעירה איראנית-ישראלית תמימה שנטבחה על ידי ברברים של חמאס. היו לה שורשים איראנים איספהאנים עתיקים. כשם שאנו מתאבלים על אובדן ארמיטה באיראן, אנו מתאבלים על אובדן שיראל בישראל", חתם את הציוץ בהקבלה בין האבל על שיראל לבין האבל על נערה איראנית שמתה, לאחר שנטען כי הותקפה על ידי משטרת המוסר במדינה.

As an Iranian American I weep for Shirel Haeimpour, an innocent Iranian-Israeli young woman slaughtered by Hamas barbarians. She came from Isfahani Jewish roots which are ancient. Just as we mourn the loss of Armita in Iran, we also mourn the loss of Shirel in Israel. https://t.co/2ckZznguGq — Karmel Melamed (@KarmelMelamed) October 29, 2023

בפרסום באיראן אינטרנשיונל אף ציינו כי בין הנרצחים בטבח שביצעו מחבלי חמאס גם ערבים ובדואים, וכי בין הנרצחים והחטופים גם בעלי אזרחות כפולה ממדינות כמו ארה"ב, צרפת ובריטניה.