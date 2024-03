#לבנון_לא_רוצה_מלחמה: עם פוסטים, קריקטורות ותיעודים של הריסות - בשבוע האחרון צובר תאוצה קמפיין חדש בלבנון נגד הרחבת העימות עם חיזבאללה. קולות ההתנגדות ללחימה וההאשטאג 'לבנון לא רוצה מלחמה' מתפשט כאות מחאה ומציף את הרשתות.

"לבנון לא רוצה מלחמה כדי שלא יחזור הכאב, ההרס והעוני, כדי שלא נאבד דורות שלמים. ועל מנת שלא יטבע גן העדן של המזרח בתוך פחד, חושך ועצב - לבנון לא רוצה מלחמה", נאמר בסרטון שפורסם כחלק מהקמפיין והכה גלים.

העיתונאית הלבנונית נואל ברי כתבה: "מה שקורה בדרום לבנון - זה לא נורמלי בכלל. אתה עדיין בבית והילדים שלך הולכים לבית הספר, ותוקפים 100 מטרים מהבית שלך". בהמשך כתבה ברי גם על המצב בעזה: "כולנו תמכנו בעזה עד שפלשו אליה ביבשה...כיום עזה, למרבה הצער, הפכה לתל חורבות ואנשיה חיים את הטרגדיה הגדולה ביותר של זמננו".

עוד היא הוסיפה: "מה שקורה בדרום (לבנון) קשה מאוד, ואני מקווה שזה ייפסק בהקדם. אנשים מאוד עייפים, וזו לא בושה. הדרום משלם מחיר רב על המלחמה בעזה".

בעקבות עליית מחירי הדלק בלבנון, התפרסה ברשתות כרזה שמוחה נגד הצעד ומקשרת גם אותו למלחמה : "מחיר המלחמה - עליית המחירים בגלל המלחמה", נכתב. בציוץ הוסיפו: "עד מתי נשלם את המחיר על מלחמות של אחרים?".

כמו כן, בלבנון דיווחו היום (שני) כי ישראל הטילה כרוזים באזור הכפר אל-וזאני שבדרום המדינה ובהם נכתב: "בני הדרום, חיזבאללה מסכן את חייכם ואת חיי משפחתכם, וממקם את פעיליו ואת מחסני הנשק שלו ליד מקומות המגורים שלכם. משטח הבית שלך על חשבונך".

גולש נוסף כתב: "העם הלבנוני אומר לחיזבאללה: ‏'לבנון לא רוצה מלחמה. אם חיזבאללה רוצה מלחמה, שילך לאיראן ויירה ממנה טילים'". בתיעוד אחר שהתפרסם ברשתות, נראה ההרס בדרום לבנון כתוצאה מתקיפות צה"ל ונכתב: "ההרס בדרום לבנון - כמו חולות עזה".

ויש מי שבחר זווית יצירתית למחאה ובחר להדהד קריקטורה, שבה מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה פוגע בארצו - בארץ הארזים.

حزب الشیطان الإرهابي يريد تدمير لبنان بالحرب..

Terrorist Hezbollah wants to destroy Lebanon in war#لبنان #حزب_الشيطان #لبنان_لا_يريد_الحرب #خامنئي_عدو_مشترك #رأس_الأفعى_في_طهران pic.twitter.com/0xY3U0WVq7