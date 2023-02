סרטוני תקיפה שפורסמו על ידי הרוסים בתקופה האחרונה, חושפים ככל הנראה שימוש בטיל נ"ט חדש מסוג "Izdelie 305 LMUR"ששוגר ממסוקי קרב רוסים. מאז פורסמו אותם סרטונים בחודש יוני, הופצו תיאוריות רבות בדבר השימוש בטיל. ביום ראשון השבוע אישר דובר משרד ההגנה הרוסי כי הטיל משמש את הצבא הרוסי בתקיפות נגד צבא אוקראינה.

"חיל האוויר הרוסי תקף ב-28 ביולי מטרה בחרסון, באמצעות נשק בעל דיוק גבוה", אמר גנרל איגור קונשנקוב בהצהרה לתקשורת ביום ראשון. הוא הוסיף כי ההתקפה כוונה נגד "גדוד של חטיבת הרגלים ה-60 של הצבא האוקראיני". כחלק מההצהרה הצבא הרוסי גם פרסם סרטון של הטיל בדרכו למטרה, סרטון דומה לאלה שפורסמו בחודשיים האחרונים בלי פרוט של אמצעי החימוש.

אמנם דובר הצבא הרוסי לא נקב בשם של הטיל, אולם מומחים במערב טוענים כי מדובר ב-LMUR החדיש שנחשב לאחד מהטילים המתקדמים ביותר בשימוש מסוקי הקרב הרוסים. ניכר כי הסרטונים שהופצו בחודשיים האחרונים וגם זה שפורסם על ידי גנרל קונשנקוב לא מצולמים ממטוס ללא טייס או מערכת הנחייה חיצונית. כלומר זהו צילום אינפרא-אדום מראש הביות שבטיל עצמו.

Video of a Russian precision-guided missile strike, presumably an LMUR.https://t.co/KKuHwe9qfE pic.twitter.com/BvYEj93OGn — Rob Lee (@RALee85) July 29, 2022

ארוך טווח ופעל בסוריה

מדובר בטיל נ"ט "שגר ושכח" לטווח של כ-25 קילומטרים בעל הנחיית אנפרא-אדום משולבת בהנחיה אלקטרואופטית, בדומה אגב ל"ספייק NLOS" הישראלי. חלק מהפרסומים מדברים גם על הנחיית ניווט לווייני.

הרוסים החלו לפתח את הטיל הזה כבר בשנת 2007. אולם הם זנחו בשלב מסוים את הפרויקט, ככל הנראה מסיבות תקציביות. כמה שנים מאוחר יותר הם חזרו לפתח את הטיל כאשר קיים מידע סותר לגבי סיום תהליך הפיתוח ותחילת השימוש המבצעי בו. בשנה שעבר דווח שמסוקי קרב רוסים ביצעו שימוש מבצעי טיל ה-LMUR בפעילות שלהם בסוריה. אולם ככל הידוע לא פורסם לצד זה תיעוד אמין שיאמת את אותם דיווחים.

הצבא הרוסי מפעיל את הטילים האלה ממסוקי קרב מסוג Mi-28 ו-Ka-52 ויתכן שאלה היו הפלטפורמות מהן הטיל שוגר באוקראינה. מדובר בטיל יקר, כ-220,000 דולר ליחידה ומספרן של אלה בשרות הרוסים אינו ידוע, הערכות מדברות על 200 עד 300 טילים. מה שאומר שהשימוש בו, אם אכן בוצע, יהיה מוגבל ויבחר למטרות איכות.

מסוק קאמוב, אחד מהם משוגר הטיל | צילום: VITALY TIMKIV/AFP/GettyImages