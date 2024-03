12:35 - אזעקות בגליל העליון מחשש לחדירת כלי טיס עוין

12:00 - פשיטה מהירה וקרבות פנים אל פנים - בלב שיפא

לוחמי צה"ל איתרו אמצעי לחימה רבים בלב בית החולים ונלחמו במחבלים בהיתקלויות - פנים אל פנים. בתיעוד שמפרסם דובר צה"ל נראים לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401 בבית החולים. כוחות נוספים שלחמו לצדם פתחו במבצע מיוחד למעצר מחבלים שחזרו לפעול מתוך שיפא. במהלך הפשיטה הממוקדת, חיסלו הכוחות מחבלים רבים, עצרו חשודים ופשטו על מבנים שבהם הוחבאו אמצעי לחימה.

11:58 - אזעקות באצבע הגליל

התרעות נשמעו במרגליות ובמשגב עם, לפחות 3 יירוטים בשמי היישובים.

11:19 - מעצר החמושים בפצאל: מתחקור ראשוני עולה שהיו בדרכם לבצע פיגוע ביפו

אתמול רכז הביטחון ביישוב פצאל תפס שני חשודים חמושים בקלאצ'ניקוב. החשודים נעצרו ללא התנגדות והועברו לחקירה, אין נפגעים. מתחקור ראשוני עולה כי היו בדרכם לבצע פיגוע ביפו. לפי שעה השניים עדיין נחקרים בשב"כ.

04:02 - מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, צפוי לבקר היום בגבול מצרים עם עזה בניסיון לקדם הפסקת אש

03:40 - צבא ארה"ב: כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב השמידו ארבעה כלי טיס בלתי מאוישים באזורים שבשליטת החות'ים בתימן

מצבא ארה"ב עוד נמסר כי במהלך פרק הזמן הזה, החות'ים שיגרו ארבעה טילים נגד ספינות מתימן לעבר ים סוף - לא דווח על פציעות או נזק. בנוסף, כוחות הצבא האמריקני ביצעו תקיפות של שלושה מתקני אחסון תת-קרקעיים של החות'ים בתימן.

March 22 Red Sea Update



On March 22, between approximately 4:22 a.m. and 11:10 p.m. (Sanaa time), United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed four unmanned aerial vehicles (UAV) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense.

During… pic.twitter.com/lFHlCaduX3