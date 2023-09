באיראן מדווחים בשעות האחרונות (שני) על מה שעושה רושם כמו אירוע ביטחוני חריג. בעיר גרגאן שבצפון מזרח המדינה נשמעה סדרת פיצוצים ונמצאו נפלים של אמצעי לחימה שונים ברחבי העיר, כשנזק רב נגרם לרכבים ומבנים.

בשעות האחרונות התפרסמו תמונות רבות בהן ניתן לראות שברים שרופים של כטב"מ שהתרסק בעיר. באחת התמונות ניתן לראות גם פצמ"ר שככל הנראה אותו כלי טיס נשא. זמן קצר לאחר מכן התפרסם תיעוד רב של סדרת פיצוצים באותו האזור.

סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנ"א אישרה את דבר התרסקות הכטב"מ אולם לא הוסיפה פרטים נוספים. אפשרות נוספת מספק בני סבטי, חוקר בתוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומנהל הפודקאסט "קולות מאיראן": "ניסוי טילים של המשטר האיראני נכשל היום, וחלקים של הטיל, ככל הנראה זילזאל, נפלו על אזרחי העיר גרגאן שבצפון הים הכספי".

באירנ"א וכלי תקשורת נוספים באיראן פרסמו בהמשך תיעוד של חפץ מתכתי גדול ושרוף שנפל באחד מרחובות גרגאן, עם תושבים שמתקבצים סביבו.

#Iran regime missile test today failed and parts of it, probably "Zelzal" fell on the citizens of the northern city of Gorgan near the Caspian sea. pic.twitter.com/N3goHCkBAP — BenSabti (@BeniSabti) September 18, 2023

עוד ניתן לראות שנגרם נזק לחנויות ומכוניות. רשת פארס האיראנית מדווחת גם על מציאה ונטרול של פצצת מרגמה באחד מבתי החולים בעיר.

"שמענו רעשים אדירים, כמו מה שאנחנו מכירים מסרטי מלחמה", סיפרה תושבת העיר לרשת פארס. "הבית שלנו רעד ואז היה רעש של זכוכיות מתנפצות. יצאנו החוצה וראינו את כל הנזק, מכוניות שנהרסו וחלונות של כל הבניינים באזור שנשברו".

כידוע, איראן פועלת כל הזמן לשדרוג וחידוש מאגר הטילים שלה. השלטונות באיראן פעלו לבודד את הזירה, ובנוסף נמסר ש"המצב תחת שליטה". העיר גרגאן שוכנת במרחק של כ-400 ק"מ צפונית-מזרחית לבירה טהרן, קרוב לחופי הים הכספי.