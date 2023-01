אוקראינה מפעילה כבר זמן רב לחץ בינלאומי לקבל מטוסי קרב מערביים עבור חיל האוויר שלה, שסובל מנחיתות מול הרוסים. לאנדריי מלניק, סגן שר החוץ האוקראיני ולשעבר שגריר בגרמניה, יש הצעה לפתרון יצירתי לכך.

בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו כתב מלניק: "לבונדסוור (הצבא הגרמני) יש 93 מטוסי קרב רב-משימתיים מסוג טורנדו שבקרוב יצאו משירות אחרי שיוחלפו במטוסי F-35. אומנם זה מטוס קרב ישן, אבל מאוד חזק. אז למה לא להעביר אותם לאוקראינה?". האחרון גם תייג את אולף שולץ, קנצלר גרמניה שהוא האדם שאמור לקבל החלטה מהסוג הזה.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023

לא ברור האם מדובר בציוץ נלווה לפניה רשמית מאוקראינה, אולם גרמניה נמנעה עד היום מלהעביר לקייב אמצעי לחימה כמו מטוסי קרב וטנקים. בגרמניה ממש לא מתלהבים מהרעיון של אוקראינה. פוליטיקאים רבים מתנגדים להעברת אמצעי לחימה לאוקראינה מהסוגים שצוינו.

אחד המתנגדים אמר באופן נחרץ ש"אוקראינה לעולם לא תקבל מטוסי טורנדו. הם (המטוסים) מגנים עלינו כאן בגרמניה. והעברה שלהם תוביל אותנו למלחמה עם רוסיה". באופן רשמי גרמניה לא מתייחסת לפרסומים סביב מטוסי הטורנדו שלה ובכל מקרה מדובר בהחלטה של הקנצלר.

מטוס ותיק אך יעיל

מטוסי הטורנדו פותחו בשנות ה-70 מסגרת של שותפות אירופאית ונכנסו לשירות בשנות ה-80. מדובר במטוס קרב רב-משימתי דו מנועי, בעל יכולת נשיאת חימוש מגוון במשקל של 9 טון, כולל חימוש "חכם" שאוקראינה רוצה לקבל ומכ"ם חזק.

מטוס קרב "טורנדו" גרמני | צילום: שי לוי

בין היתרונות של המטוס הזה, היכולת לטוס בגובה אולטרה-נמוך עם חימוש כבד וכך להתחמק ממערכות הגילוי וההגנה האווירית של האויב. אין ספק שלמרות שמדובר במטוסים ישנים, הטורנדו מסוגלים לשפר את היכולות של חיל האוויר האוקראיני שמפעיל כיום מטוסים רוסיים, מבחינת הטווח שעומד על רדיוס מבצעי של כ-1,400 ק"מ, יכולת נשיאת חימוש בדגש על חכם ומדויק ונתונים נוספים.

בינתיים דווח שגרמניה מאשרת לייצא לאוקראינה טנקי מערכה מתקדמים מסוג "לאופרד 2" - אולם היא לא תעביר טנקים משלה. בעיקר משום שלצבא הגרמני אין כמות גדולה של טנקים מהסוג הזה, ובנוסף, רבים מאלה שנמצאים בגרמניה במצב מכני ירוד ואינם כשירים ללחימה.