חיל האוויר הרוסי בקושי מסוגל לעזוב את המרחב האווירי שלו בגלל שההגנה האווירית של אוקראינה כל כך חזקה, כך על פי דו"ח של המודיעין הבריטי. גם כאשר הטייסים רוסים הצליחו לתמוך בפעולות יבשתיות, בעיקר בדרום אוקראינה, הם עשו זאת "ללא השפעה מבצעית מכרעת", אמר משרד ההגנה הבריטי בעדכון המודיעין היומי שלו.

כדי לפצות על כך, רוסיה מגבירה את הפעלת מטוסי הקרב שלה עם פצצות גולשות לשטח אוקראינה. עם זאת, אלה "עדיין לא הוכיחו את עצמן ובעלות דיוק נמוך", הוסיפו בדו"ח. "במהלך הקיץ, מטוסי קרב רוסיים ביצעו בממוצע למעלה מ-100 גיחות ביום, אך אלה כמעט תמיד מוגבלות לפעולה מעל שטח שבשליטת רוסיה, עקב האיום מההגנה האווירית האוקראינית", נכתב.

בתקופה האחרונה הרוסים, כך על פי דו"ח המודיעין הבריטי, שינו את "הטקטיקה האווירית שלהם" כדי להילחם במתקפת הנגד של אוקראינה. אולם הדבר לא הרתיע את קייב מלאבטח בהצלחה את המרחב האווירי שלה.

בימים הראשונים של מתקפת הנגד, אוקראינה הייתה פגיעה להתקפות אוויריות רוסיות, כאשר כמה מבכירי צבא אוקראינה אף אמרו שהם מודאגים מ"עליונות התעופה והארטילריה" של הרוסים. עיקר הדאגה הייתה מפני השימוש המשמעותי של מוסקבה במסוקי קרב, שהצליחו לפגוע בכלי רק"מ רבים. אולם על פי הבריטים, הפעלת המסוקים של רוסיה הפכה ל"פחות יעילה" בשבועות האחרונים.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9fD0Axaaaf



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2023

גם הבריטים כמו מומחים רבים מציינים שלא רוסיה ולא אוקראינה הצליחו להשיג עליונות אווירית במלחמה, כאשר במקרה של הרוסים עם חיל האוויר הגדול שלהם הכישלון משמעותי הרבה יותר. בחודש שעבר אמר מפקד חיל האוויר הבריטי, מרשל ג'וני סטרינגר, שהתקיפות הרוסיות על מטרות קו חזית נותרו ברובן לא מדויקות. "זה לא סימן ההיכר של חיל אוויר מהשורה הראשונה, ולמען האמת, למרות שאנחנו כנראה רואים כמה שיפורים - ואני לא באמת רוצה להימשך לזה יותר מדי - יש להם דרך ארוכה לעבור", אמר.

לחץ על גרמניה לספק טילי שיוט

רוב התקיפות של חילות האוויר האוקראיני והרוסי נעשות על ידי רקטות ופצצות "טיפשות", כך שרובן לא יעילות ולא מדויקות. אולם בחודשים האחרונים חיל האוויר האוקראיני זכה לתוספת כוח משמעותית, עם אספקה של חימוש מערבי כמו פצצות JDAM, טילי "הארם", טילי שיוט מסוג "סטורם שאדו" וכפי שנחשף אתמול גם טילי שיוט מסוג SCALP-EG צרפתיים.

מטוס קרב משגר את טיל השיוט "טאורוס" (TAURUS) מתוצרת גרמניה | צילום: South Korean Defense Ministry/Getty Images

טילים אלו מאפשרים לחיל האוויר האוקראיני תקיפות עומק מרחוקף בעלות דיוק גבוהה ושרידות של המטוס והטייס. בראיון לכלי תקשורת אוקראינים, אמר יורי איהנאט, דובר חיל האוויר האוקראיני, שהם מנהלים מגעים עם גרמניה במטרה לקבל גם טילי שיוט מסוג "טאורוס" (TAURUS).

"אנחנו באמת זקוקים לטילים (ארוכי טווח) כאלה, ואתה רואה את התוצאות שלהם כל הזמן בהשמדת מחסנים רוסים, מפקדות, גשרים וכו'. זה נשק בעל דיוק גבוה וטווח אורך, שלא משאיר שום סיכוי לאויב וזה מקרב את הניצחון שלנו", הוסיף הדובר האוקראיני.