התקפות כש"במים (כלי שיט בלתי מאוישים) של אוקראינה נגד ספינות רוסיות בים השחור, הביאו לכמעט ניתוק של הכוחות הרוסים בסוריה מאספקה ​​חיונית והדבר משפיע על הפעילות שלהם שם. כך טוען משרד ההגנה הבריטי בעדכון היומי שהוא מפרסם על המלחמה באוקראינה.

"מאז 28 בפברואר 2022, ספינות צבא רוסיות לא הצליחו לעבור דרך הבוספורוס, מה שהותיר את הכוחות הצבאיים הרוסיים בסוריה ובים התיכון תלויים מאוד בספינות כמו 'סיג', 'ספרטה' ובקומץ כלי שיט אזרחיים אחרים", נכתב בהודעה של הבריטים. הסיג היא ספינה שנפגעה באחת המתקפות האחרונות ולפי ההודעה הזו יש בכך פגיעה באספקה לכוח הרוסי בסוריה.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/IogZ2lVJHB



#StandWithUkraine pic.twitter.com/JKYwx1myAX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 9, 2023

"ב-4 באוגוסט 2023 המיכלית הרוסית 'סיג' הותקפה והושבתה ליד מיצר קרץ', ככל הנראה על ידי כלי שיט לא מאויש", נכתב בדו"ח המודיעין הבריטי. "זה קרה יום אחרי מתקפה דומה על ספינת הנחיתה 'אולנגורסקי גורניאק', ויומיים לאחר התקפה שסוכלה ככל הנראה על סירות סיור רוסיות, בזמן שהן ככל הנראה ליוו את ספינת הסוחר הרוסית 'ספרטה IV'".

על פי משרד ההגנה הבריטי ה'סיג' הייתה הספינה שהובילה את רוב הדלק וגם האספקה לצבא הרוסי בסוריה. הם מציינים שמאז החלה הפלישה הרוסית לאוקראינה, הספינה הפכה קריטית לאספקת הכוחות הרוסים בסוריה, משום שמאז פברואר 2022, ספינות צבא רוסיות אינן מורשות לעבור דרך הבוספורוס לים התיכון.

בשל כך הצבא הרוסי בסוריה סובל ממחסור בדלק ופרטי ציוד צבאי נוספים, שפוגעים בפעילות השוטפת שלהם בסוריה. ככל הידוע, לא הייתה בתקופה האחרונה עלייה במספר הטיסות מרוסיה לסוריה, אולם סביר שלפחות את חלק מהמחסור הרוסים משלימים דרך הצבא הסורי, ככל שזה יכול לסייע.

ההערכה היא שכתוצאה מכך ישנה ירידה בהפעלה של כלי רכב ממונעים ויתכן שגם ירידה בשעות הטיסה של כלי הטיס הרוסים בסוריה.

צילום: Bekir Kasim/Anadolu Agency via Getty Images