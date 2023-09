במהלך נאומו של מפקד חיל האוויר האמריקאי, גנרל צ'ארלס בראון, בכנס של כוחות האוויר והחלל בוושינגטון, הוא חשף שתי תמונות חדשות של המפציץ האסטרטגי העתידי B-21 "ריידר", אך מבלי להתייחס בנאומו לתמונות.

המפציץ החמקן שהושק רשמית על ידי חיל האוויר האמריקאי בדצמבר האחרון, נותר מסתורי וסודי. עד היום הוצג רק בתמונות בודדות מהחזית שלו ותקריב של תא הטייס. כעת פורסמה התמונה שמראה אותו במפעל של חברת "נורת'רופ גרומן" גם מהצד, ומספקת פרטים על העיצוב והגודל של המפציץ.

During his keynote speech at #AFASeptember @GenCQBrownJr highlighted the B-21 Raider as an example of successful design implementation for the @usairforce under "Action Order D" of his goal to #AccelerateChange. pic.twitter.com/n9KVi8cPlD — U.S. Air Force (@usairforce) September 12, 2023

מהפרסומים של צבא ארה"ב בנושא עולה כי שתי התמונות החדשות צולמו ב-31 ביולי השנה. ימים ספורים אחרי שהכריזו על הפעלת המנועים בפעם הראשונה, אבן דרך חשובה בדרך לטיסה הבכורה שלו, שצפויה להיות לפני סוף השנה.

האמריקאים שומרים על סיווג מאוד גבוה ביחס למפציץ הזה. ישנה כוונה לחשוף חלק מהתכונות שלו, אולם כפי שציינו שם יהיו לא מעט יכולות שלא יפרסמו בעשרות השנים הקרובות. מה שהם כן ציינו, זה שלמפציץ ה-B-21 יהיו מערכות שיפשרו לו לפעול ב"חתימה נמוכה" אבל לתקשר באופן מלא עם כטב"מים חמקנים שיהיו חלק ממבנה התקיפה.

ה-B-21 יהיה רק מרכיב אחד במערכת משולבת של חיל האוויר האמריקאי. חלק ממה שכינו שם בעבר כמשפחת מערכות "Long Range Strike" (תקיפה ארוכת טווח). הכוונה היא לשילוב של טילי שיוט גרעינים בעלי חתימה נמוכה שישוגרו ממפציצים. ההערכות הן כי מדובר בטיל AGM-181 שנמצא בפיתוח ואמור להגיע לטווח של 2,500 ק"מ.

בארה"ב גם רומזים לכלי נשק אנרגטיים כמו לייזר שאולי יהיו בעתיד על המפציץ ומערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות. וכאמור, שהוא יפעל במסגרת של מבנה משולב שיורכב ממפציצים ומטוסים ללא טייס למטרות הגנה והתקפה.

המפציץ כפי שתועד בחשיפה הראשונה בדצמבר | צילום: u.s air force