במסגרת תרגיל "צעדת הפילים", מגיעים כמה שיותר כלי טיס למסלול כשהם מתודלקים וחמושים ואז, הם ממריאים אחד אחרי השני. עם השנים הפכו המראות אלו למפגני עוצמה מתוקשרים, מהם יוצאות תמונות שנועדו לשדר עוצמה צבאית ויכולות קטלניות.

צעדת פילים עוצמתית במיוחד התקיימה לאחרונה בחיל האוויר האמריקאי, כאשר 40 אחוז מסד"כ המפציצים הגרעיניים-חמקניים מסוג B-2 עלו על המסלול. מעטים חילות האוויר שיכולים להציג עוצמה שכזו, שמגיעה כסוג של תשובה לאיומים הגרעיניים מכיוון רוסיה.

הדגמת יכולות לאויב

בשבוע האחרון התקיים תרגיל אווירי נרחב בבסיס חיל האוויר וויטמן שבמיזורי. אותו רגע בו שמונה מפציצים מסוג B-2 עלו יחד על המסלול לצעדת פילים היה אחד מרגעי השיא של התרגיל. המפציצים המריאו במהירות, אחד אחרי השני. נראה שזו הפעם הראשונה שמפציצים מהסוג הזה מבצעים צעדת פילים, לפחות באופן רשמי ועל פי הפרסומים.

Everyday we demonstrate to the world, as well as to ourselves, how well we can perform.

Today we show how we are #alwaysready. #FollowUs #SpiritVigilance #StrikerNation pic.twitter.com/5Ex4l703cH — 509th Bomb Wing (@Whiteman_AFB) November 29, 2022

כלל המטוסים הלוקחים חלק ממריאים בפער קטן מאוד, תוך הקפדה על הבטיחות. התרגיל נועד לבחון את היכולת שלהם להמריא ולפעול עם כמה שיותר עם המטוסים נגד המטרות שלהם. "הצגנו את היכולת שלנו לפרוס במהירות את המטוסים", אמר קפטן ריצ'רד קולייר, מנהל המבצעים בטייסת תחזוקת המטוסים של כנף 509. "אנחנו מדגימים כאן ליריבים שלנו וגם לעצמנו עד כמה גדולה יכולת ההשפעה שלנו".

יכולות שיגור קטלניות

לחיל האוויר האמריקאי יש כיום 20 מפציצים חמקנים מסוג B-2, כאשר לפחות מחצית מהם נמצאים בפריסה וכוננות המראה מהירה למקרה של מלחמה גרעינית. "אנחנו מופקדים על הטסת הנשק הכי עוצמתי שיש לאומה שלנו ועל משימות חשובות ברמה לאומית", אמר מפקד כנף 509, קולונל ג'פרי סטיבס. "אין מטוס יותר אסטרטגי מהמפציץ שלנו".

Report:



Eight B-2 Spirit strategic bombers were involved at once on November 7 during the next "elephant walk" - the Ex Spirit Vigilance exercise at Whiteman Air Force Base pic.twitter.com/WyjyjqTUlf — OsintTv (@OsintTv) November 30, 2022

B-2 נחשב למטוס היקר ביותר בשירות חיל האוויר האמריקאי, מחיר מוערך ב-737 מיליון דולר והעלות הכוללת כ-2 מיליארד דולר ליחידה. למפציץ יש טווח מקסימלי של 11,000 ק"מ לא כולל תדלוק אווירי. שילוב של חתימת מכ"ם נמוכה מאוד ומערכות חמקנות נוספות.

גם היכולת לשגר טיל מסוג JASSM-ER עם חתימת מכ"ם נמוכה משלו וטווח של כאלף ק"מ, הופכת את המערכת הזו לאחת מהקטלניות והמובילות בארסנל האסטרטגי של ארה"ב. מדובר במפציץ המסוגל לשאת אמל"ח במשקל 23 טון כולל פצצות וטילים גרעיניים.

מפציץ 2-B | צילום: Ethan Miller, GettyImages