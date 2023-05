חיזבאללה יקיים היום (ראשון) אימון צבאי גדול ובו ישתתפו מאות מפעילי ארגון הטרור, טנקים (רוסיים ישנים ממלחמת האזרחים בסוריה), תותחים, משגרי רקטות רב-קניים ועוד. הארגון אף הזמין כתבים זרים לצפות ב"תמרון של ההתנגדות" שנועד לדמות בלימה של "פלישה ישראלית" ללבנון, חדירה לשטח ישראל וביצוע פיגועים.

בימים האחרונים הופצו תמונות שבהן ניתן לראות את ההכנות של חיזבאללה לאימון הגדול מתכנן ארגון הטרור בדרום לבנון. בהודעה שפרסם בסוף השבוע מוחמד עפיף, ראש יחידת הדוברות של החיזבאללה, נמסר ש"ביום ראשון יערוך חיזבאללה תרגיל גדול בלבנון. בתרגיל ישתתפו טנקים, יחידות טילים וכוחות רגליים. התרגיל יסוקר בידי כלי תקשורת רבים מכל העולם".

Hezbollah MLRS reportedly seen in southern Lebanon in recent days. Preparations seemingly being made for an exercise. 84(!) rockets on a single launcher.



(If someone has the original sources I’d be appreciative) pic.twitter.com/SEQafq8Hsw — ELINT News (@ELINTNews) May 20, 2023

באתר החדשות "אל-אהד" דווח גם שחיזבאללה הפיץ "הזמנה לאנשי תקשורת המעוניינים לסייר באחד ממחנות ההתנגדות בדרום, לרגל יום ההתנגדות והשחרור, ולהשתתף בתמרון צבאי המציג את הכנות ההתנגדות להגן על לבנון".

האימון של חיזבאללה מעורר עניין רב בלבנון ובמדינות האזור, ובהן גם ישראל כמובן. מבחינת חיזבאללה האימון הוא חלק מהלוחמה הפסיכולוגית שהוא מנהל נגד ישראל, לא פחות מאימון הפעילים שלו ליום פקודה. מנגד, אירוע כזה מספק הצצה לפעילות הצבאית של ארגון הטרור ומאפשר לאסוף עליו מודיעין.

בתמונות ובסרטונים שהופצו מהתרגיל נראו בין היתר נשקים נגד רחפנים וכן מטול שנראה כמו נשק צה"לי. עוד תועד סוג של מסדר כשמאחורי חיילי חיזבאללה נראים דגלי ישראל.

#Hezbollah Military Drill in South #Lebanon. May 21, 2023.



Photos by media attendees. pic.twitter.com/spl8pJWLMS — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) May 21, 2023

Hezbollah fighters - sneak peek pic.twitter.com/mpcHg8ngCC — Hussein (@EyesOnSouth) May 21, 2023

המצב בגבול לבנון רגיש ונפיץ. חיזבאללה פרס לאורך גבול לבנון גדודים של כוח רדואן, יחידת העלית של ארגון הטרור. כל גדוד כזה קיבל גזרה משלו. הגדודים נפרסו בכפרים שבדרום לבנון ובשטחים סבוכים מבוצרים בקרבת אזור הגבול.

חיזבאללה גם הקים לאורך גבול ישראל מערכים המאפשרים לו להוציא פיגוע, נ"ט, צליפה, מטען או חדירה, בתוך דקות בודדות מרגע קבלת הפקודה. מערכים אותם הפעיל בעבר, אחרי שיוחסו לישראל תקיפות בסוריה שבהן נהרגו פעילים של הארגון.

בצה"ל יש המעריכים שלמרות מצבה הכלכלי הקשה של לבנון, מעמדו של ארגון הטרור חיזבאללה איתן ואף צפוי להתחזק, בגלל הגב והמימון האיראניים. עוד מדגישים בישראל שישנו בתקופה זו "חיכוך תמידי" בגבול לבנון על רקע בניית מכשול "מגן הצפון". החשש הוא שהחיכוך הזה עלול להוביל יוביל לאירוע, שיסלים עד כדי ימי קרב או אף יותר מכך.

תרגיל נרחב של חיזבאללה מול כתבים זרים | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

