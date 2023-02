נציגים של צה"ל השתתפו באחד התרגילים הצבאיים הגדולים בעולם, "RIMPAC" באזור הוואי בו לקחו חלק 26 מדינות ששלחו יחד 25,000 חיילים, 38 ספינות כ-170 כלי טיס ועוד מערכות לחימה יבשתיות רבות. ישראל מוגדרת כמשקיפה ול-mako נודע כי צה"ל שלח לשם משלחת "רב-זרועית", כלומר נציגים מזרוע הים, האוויר והיבשה בהם גם אנשי חיל ההנדסה, תותחנים ונציג כמעט מכל חיל.

עוד נודע כי מדובר במשלחת למידה שעל בסיסה אנשי צה"ל יבצעו תחקירים והפקות לקחים אותם יפיצו בכלל הצבא, כל זרוע על פי תחום האחריות שלה. דוברות הצי האמריקאי אף פרסמה את תמונתו של נציג חיל הים, רס"ן יועד תורן.

נראה כי הפוטנציאל של האימון הזה משמעותי מאוד מבחינת צה"ל, בין השאר בשל כמות הצבאות, סוגי היחידות והכלים המשתתפים בו. בין הצבאות המשתתפים בתרגיל נמצאות בין היתר ארה"ב, בריטניה, יפן, אוסטרליה, קנדה ומדינות נוספות מאירופה, אמריקה ואסיה.

#ICYDK Both Israel and Ecuador represented at #RIMPAC2022! @IDF LCdr Yoed Toren worked in the Combined Forces Maritime Component Command & @armada_ecuador participated in the Pacific & Indian Oceans Shipping Work Group to develop respective Naval Cooperation and Guidance. pic.twitter.com/ZE7udkCHel — RIMPAC (@RimofthePacific) August 3, 2022

האימון הייחודי וההודעה החריגה

עיקר התרגיל הוא ימי והציים מתרגלים מגוון רחב של תרחישי תקיפה ימית ואווירית, אבטחת נתיבים ימיים ועוד תרחישים רבים אותם מנהלת התרגיל אינה מפרסמת משיקולים של ביטחון מידע. במסגרת התרגיל הישראלים היו שותפים כמשקיפים גם לאימון מסוג "SINKEX", שבו מטביעים ספינות בחימוש חי.

מכיוון שהאימון הענק מתרחש כשברקע מתיחות עם סין, בארה"ב הקפידו לציין שאין לזה שום קשר למה שקורה בטייוואן, אם כי הם תרגלו שם גם הקמה מהירה של כוחות משימה להתמודדות עם "צבאות של מעצמות".

יש לציין כי אין זו הפעם שנציגי צה"ל נשלחים לתרגיל RIMPAC"", זה קרה גם בשנת 2018 ומאז נמשך. עם סיום האימון המשלחת תחזור לישראל ותוציא מסמכי עבודה בהתאם לחומר אליו נחשפו בחו"ל והמפגש עם ציים וצבאות רבים.

לוחמים אמריקאים בתרגיל RIMPAC2022 | צילום: USINDOPACOM