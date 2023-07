לאחר הידיעה על מותם של שני מבוגרים ופציעתה של ילדה בתקיפת גשר קרים הלילה (בין ראשון לשני), בשעות האחרונות מתפרסמים ברשת סרטונים שמראים ירי מקלעים כבד לכיוון כלי שיט לא מאויש וגם השמדה מרחוק של אופנוע ים, שלטענת הרוסים היה חלק מהמתקפה האוקראינית.

ברוסיה מפנים אצבע מאשימה כלפי אוקראינה בתקיפת הגשר שנכבש על ידי הרוסים בשנת 2014. בכירה בשירות החקירות הרוסי טוענת, ששירות המודיעין האוקראיני עומד מאחורי התקיפה, שהחלה סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר. נזק כבד נגרם לגשר במהלך התקיפה, וכתוצאה ממנה שני העמודים שתומכים בו קרסו למים.

#Russian investigative committee official accuses #Ukraine's special service of being behind the attack against the #Crimea bridge pic.twitter.com/X1hvD3eoab — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 17, 2023

במהלך השעות האחרונות תועד אופנוע ים שחור שלטענת הרוסים היה עמוס בחומרי נפץ והופעל מרחוק על ידי יחידה מיוחדת של הצבא האוקראיני. בשל המרחק הרב בין המים לגשר הגבוה, ישנה השערה נוספת ולפיה אנשי קומנדו אוקראינים הגיעו עם אופנועי ים לגשר, הצמידו מטענים, ונמלטו.

תרחיש זה הוא הפחות סביר בשלב זה, בשל האפשרות הגבוהה לחשיפת הכוחות. השערה נוספת שהעלו ברוסיה, היא הפעלת כלי טיס לא מאויש בתקיפת הגשר, אך נראה כי גם השערה זו פחות סבירה, משום שלא קיים תיעוד או דיווח על ירי נ"מ שבוצע במהלך הלילה בתקיפה.

הפיצוץ - לא הפעם הראשונה

זו לא הפעם הראשונה שהצבא האוקראיני תוקף את גשר קרץ'. בנובמבר 2022 אוקראינה חשפה את צי הכשב"מים שלה, איתו תקפה בעבר את נמל סבסטופול וייתכן שגם את אותו הגשר. ב-8 באוקטובר 2022 הייתה התקיפה המשמעותית ביותר של הגשר, שקרס חלקית עקב פיצוץ משאית עמוסה בחומר נפץ.

לפני כחודשיים הגשר שוב נסגר לתנועה ועשן נראה עולה ממנו, כאשר על פי הדיווחים הייתה זו תקיפה של כשב"מים. עד היום רוסיה לא אישרה את אותה תקיפה וטענה שהגשר נסגר בשל תרגיל צבאי.

אוקראינה מקימה צי כלי שיט לא מאוישים | צילום: Martyn Aim/GettyImages | U24_gov_ua

גשר קרץ' המחבר בין חצי האי קרים ובין רוסיה | צילום: STRINGER/AFP

הגשר, שאורכו כ-19 ק"מ ונבנה בהשקעה של 3.7 מיליארד דולר, נחשב למתקן אסטרטגי של הרוסים. מלבד העובדה שמדובר בפרויקט הנחשב ל"בייבי" של פוטין, זהו ציר מרכזי דרכו עובר חלק מהיבוא לחצי האי ולרוסיה. בנוסף מדובר באחד מהצירים המרכזיים של הלוגיסטיקה הצבאית למלחמה באוקראינה וגם לחצי האי קרים עצמו, שבשטחו בסיסי צבא רוסים.