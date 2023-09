גורמים רשמיים בצבא ארה"ב מאשרים כי מצאו את שרידי מטוס הקרב F-35 חמקן שנעלם ביום ראשון אחר הצהריים לאחר שהטייס שלו נטש אותו מעל דרום קרוליינה. השרידים נמצאו בתום שעות של חיפושים לאחר שגם האזרחים נקראו לסייע, בקשה שהובילה ללעג ברשת וביקורת של אנשי ציבור בארה"ב.

בהצהרה שמסרו אמש אמרו גורמים צבאיים בארה"ב כי שרידי המטוס אותרו מרחק של כשעתיים צפונית מזרחית מבסיס צ'רלסטון אליו השתייך המטוס. זאת לאחר שהחיפושים התמקדו בשני אגמים סמוכים שהיו המיקום האחרון הידוע של המטוס לפני שנעלם.

Personnel from Joint Base Charleston and @MCASBeaufortSC, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County. The debris was discovered two hours northeast of JB Charleston. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 18, 2023

"התקלה נמצאת כעת בחקירה, ואין באפשרותנו לספק פרטים נוספים כדי לשמור על שלמות הליך החקירה", אמר חיל הנחתים (המארינס), שמדובר במטוס שלו, ביום שני לאחר סיום החיפושים. הציבור התבקש להתרחק מהשטח כדי לאפשר לחוקרים לבצע את עבודתם.

מטוס הקרב הושאר במצב "טייס אוטומטי" כאשר הטייס נפלט, אמר דובר בבסיס הג'וינט צ'רלסטון ל-NBC News, והוסיף כי ייתכן שהוא היה מוטס במשך זמן מה, מה שמקשה על גילויו, שהרי מדובר במטוס חמקן.

אנליסט בכיר בחברת ייעוץ ביטחונית אמר ל-BBC שסביר שהצבא לא היה מסוגל לעקוב אחר המיקום של המטוס לאחר שהטייס נפלט. הוא הוסיף כי ייתכן שהמטוס המשיך לטוס לאחר שהטייס נפלט, אך זה "לא סביר ביותר" בשל "הנזק שהמטוס היה מקבל מכיסא הפליטה" ו"השינוי באווירודינמיקה כשהחופה נעלמה".

המטוס, מדגם FB-35B Lightning II, היה שייך לטייסת 501 בזרוע האווירית של המארינס, הפועלת להכשרת טייסים, כך דיווחו כלי תקשורת בארה"ב. הטייס שנפלט פונה לבית החולים ומצבו יציב. F-35 שני שטס באותו זמן חזר בשלום לבסיס.

מטוס 35-F חמקן ואיש צוות | צילום: Jeff J Mitchell/Getty Images