למעלה מחצי שנה עברה מאז הפרסומים לפיהם תאילנד ביקשה לרכוש מטוסי 35-F חמקן, בקשה שנחשבה לחריגה מאחר שעל פי הפרסומים, הציעו לקנות בתור התחלה שני מטוסים בלבד ולעשות זאת בארבעה תשלומים. החריג הוא שבדרך כלל, צבאות רוכשים מספר דו-ספרתי של מטוסים ומקימים טייסת חדשה.

בתאילנד הסבירו אז שזה מה שהתקציב מאפשר להם וטענו כי הם מעדיפים "איכות על פני כמות" של מטוסים. בתגובה לאותם דיווחים פורסם כי בתאילנד התעוררה ביקורת קשה על הצעד הזה של הצבא והממשלה, על הרצון לרכוש מטוסים יקרים במקום להשקיע בתחומים "בוערים" יותר במדינה.

מראש, ההערכות היו שתאילנד תקבל תשובה שלילית לבקשה החריגה, מכמה סיבות ובהן היכולות הכלכליות שלה, העובדה שלא מספיק לרכוש את המטוסים אלא צריך גם לדאוג לתשתיות ואחזקה שלהם, משהו שספק רב אם היו עומדים בו ובנוסף, ארה"ב לא ממהרת להכניס מדינות חדשות למעל המפעילות של מטוס הקרב המתקדם והמסווג, מעגל מדינות החברות במה שמכונה "תוכנית ה-35-F".

ואכן, קצת יותר מחצי שנה לאחר הדיווחים על הבקשה של תאילנד, בימים האחרונים פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, ב"בלומברג" ועוד כי ארה"ב דחתה את בקשתה של תאילנד לרכוש מטוסי 35-F חמקן. הטיעונים המרכזיים שפורסמו הם התקופה שתאילנד תצטרך להמתין עד לקבלת המטוסים וכן דרישה ממנה להשקעה משמעותית בתשתיות ואימונים, מה שכנראה לא אפשרי מבחינת התקציבים של המדינה.

בפרסומים צוטט דובר של חיל האוויר התאילנדי שטען כי בהתבסס על צבר ההזמנות הנוכחי ותוכניות הייצור של מטוסי ה-F-35 מתוצרת חברת "לוקהיד מרטין", יידרשו לארה"ב לפחות 10 שנים עד שתוכל למסור אותם לקונה חדש. זאת בנוסף להשקעה בתשתיות, הדרכה ומערכות אבטחה כדי לעמוד בדרישות של ארה"ב, כשכלל לא בטוח שהתאילנדים יכולים לעמוד בהן.

התוכניות מול המציאות

נראה שגם לכמות המטוסים שהתאילנדים תכננו להזמין יש משמעות. בעוד שמדינות אחרות רכשו עד היום סדר גודל של מינימום 20 מטוסים לפחות, התאילנדים ביקשו מארה"ב רק שני מטוסי F-35, מה שהופך את בקשתם לחריגה, למרות ההצהרה שבעתיד ירכשו יותר מטוסים במידה ויאשרו להם. מבחינת האמריקאים גם אם הייתה אפשרות לספק מטוסים בהקדם, זה לא היה כלכלי ביחס להשקעה.

לחיל האוויר המלכותי של תאילנד זרוע קרבית המונה כמאה מטוסי קרב. רובם הגדול, כ-30 מטוסי F-5 ו-50 מטוסי F-16 ישנים מאוד. בנוסף הם מפעילים 11 מטוסי קרב מתקדמים מסוג JAS-39 שנרכשו משבדיה, ומספרם צפוי לגדול ל-18.

תאילנד מעוניינת לחדש ולשדרג את חיל האוויר שלה, אבל מתקשה לעשות זאת בעיקר מסיבות תקציביות. בפרסומים האחרונים צוין כי במקום מטוסי 35-F חמקן, ארה"ב הציעה להחליף את מטוסי ה-16-F הישנים של תאילנד בדגם משודרג של המטוס, וכן בדגם מתקדם של מטוסי ה-15-F ועושה רושם שהשיח בין הצדדים בנושא יימשך בתקופה הקרובה.

