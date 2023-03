חיל האוויר הרוסי איבד עוד מטוס קרב, כנראה מאש שלו עצמו. בימים האחרונים הופץ תיעוד שעל פי הדיווחים צולם באוקראינה ובו ניתן לראות מטוס קרב של חיל האוויר הרוסי, סוחוי SU-34, מתרסק אחרי שנפגע מאש נ"מ.

אין ויכוח שהמטוס הופל על ידי מערכת נ"מ, אולם ישנה סבירות שהמטוס הרוסי נפל מ"אש ידידותית" של הרוסים. אירוע שקרה כמה פעמים במלחמה. השבוע האחרון היה קשה לחיל אוויר הרוסי, שאיבד עוד שני מטוסי סוחוי 25 ומסוק.

An enemy Su-34 military aircraft was shot down in the sky over the occupied Yenakiieve.



Most likely, the Russian plane was shot down by its own air defense system. The pilots ejected. pic.twitter.com/2JDMQOUo3w — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2023

מה הפיל את המטוס הרוסי

בתיעוד ניתן לראות את מטוס הקרב הרוסי מסוג סוחוי 34 כשהוא צולל מעלה עשן לכיוון הקרקע. במקביל התפרסמו תמונות רבות של שברי המטוס. על פי חלק מהדיווחים שני הטייסים הצליחו לנטוש את המטוס. ישנם דיווחים שאחד מהם, מייג'ור בונדרב אלכסנדר יורייביץ, נהרג במהלך הנטישה וגורלו של השני אינו ידוע.

מטוס הקרב הרוסי התרסק באזור דונייצק, כאשר הגיע לשם כדי לסייע לכוחות היבשה הרוסים שמנהלים קרבות קשים נגד צבא אוקראינה. דובר חיל האוויר האוקראיני, קולונל יורי איגנט, טען בדיווח לתקשורת שהמטוס הרוסי הופל מטיל ששיגרה לעברו סוללת S-300 אוקראינית.

מערכת הגנה אווירית רוסית 300-S מדגם V | צילום: Contributor/Getty Images

מנגד, באתרי מודיעין גלוי, OSINT, טענו מומחים כי ישנה סבירות יותר גבוה שהמטוס הרוסי הופל באש ידידותית. ככל הנראה גם כן סוללת טילי S-300 הממוקמת כ-35 ק"מ מהחזית. אירוע דומה היה ב-18 ביולי 2022, כשגם אז הרוסים הפילו לעצמם בטעות סוחוי 34. באותם אתרים למודיעין גלוי היו גם דיווחים על כך שיתכן שטעות ניווט של הטייס הביאה אותו לטווח האש של סוללות הנ"מ האוקראיניות.

במלחמה שבה ערפל הקרב נחשב כבד למרות התיעוד והמידע שזורם לתקשורת, קשה לדעת איזה גרסה נכונה. אולם מה שכן ברור זה שהתקופה האחרונה הייתה קשה לחיל האוויר הרוסי, שאיבד שני מטוסי קרב, מסוק ומספר גדול של מטוסים ללא טייס. מספר מטוסי קרב נוספים נפגעו ממערכות נ"מ אבל הצליחו לנחות בשלום. חייהם של הטייסים ניצלו, אולם את המטוסים ייקח זמן להחזיר לאוויר.

כישלון "פאר היצירה הרוסית"

הסוחוי SU-34 הינו מטוס תקיפה לכל שעות היממה ומזג האוויר בעל יכולות אוויר-אוויר גבוהות. למטוס שני מנועים והוא מופעל על ידי שני אנשי צוות, היושבים זה לצד זה בתא הטייס.

המטוס נחשב לאחד המוצלחים של התעשייה הרוסית. אולם הפעלה לקויה, צוותים לא מאומנים שפועלים על פי תורת לחימה שלא התכוננו אליה, הביאה לכך שלפחות 12 מהם הופלו באוקראינה מאז פרצה המלחמה. האחרון שבהם ב-4 בדצמבר.

פאר היצירה הרוסית ספג מכה תדמיתית קשה. במיוחד באוגוסט שנה שעברה, אז חקלאי קשיש אוקראיני הצליח להפיל סוחוי 34 שטס ממש נמוך עם רובה הציד שלו. נראה שהקליע שירה פגע בטייס או במערכת חשובה, מה שהביא לנפילתו המתועדת ולכך שהחקלאי, ואלרוס ואלרי, הוכרז כגיבור אוקראיני.

נשלחו לתקוף כחלק מניסוי. מטוסי סוחוי 34 | צילום: RIA Novosti via Getty Images