03:43 - צבא ארה"ב אישר כי החות'ים תקפו בים סוף את כלי השיט MT Bentley I, שעשה את דרכו מרוסיה לסין - וכן תקפו את המיכלית Chios Lion

00:37 - 3 ישראלים נפגעו מירי שוגג של כוח צה"ל שזיהה אותם כחשודים ליד בית אל, האירוע מתוחקר

00:01 - צה"ל: כ-20 שיגורים בוצעו מלבנון, לא דווח על נפגעים

23:44 - מטח לקריית שמונה והגליל העליון

מטח רקטות לעבר קריית שמונה. לפי צה"ל, זוהו כ-8 שיגורים לעבר העיר, והירי עוד נמשך.

23:31 - אזעקה בגליל העליון

התרעה לירי רקטות הופעלה בקריית שמונה, מרגליות ומנרה. לא ידוע על נפגעים או נזק.

23:04 - החות'ים טוענים: תקפנו ספינה ומכלית נפט בים סוף

דובר הזרוע הצבאית של החות'ים טוען שהם תקפו ספינה ומכלית נפט בים סוף באמצעות טילים, כלי טיס בלתי מאוישים וכלי שיט בלתי מאויש. בנוסף, הוא טען שהחות'ים והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק תקפו ספינה בים התיכון.

22:36 - מתאם פעולות הממשלה בשטחים נגד ראש אונר"א

מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן תוקף את ראש אונר"א, בעקבות הביקורת החריפה שזה הפנה נגד תקיפות צה"ל במתחמי הסוכנות ברצועה. "אלו הדברים שאמורים לזעזע אותך - אתה מאפשר לחמאס לפתח תשתית טרור כמעט בכל מתקני הסוכנות, שילמת במשך שנים למחבלי החמאס הנמצאים בתעסוקה בסוכנות אונר"א, חמאס גנבו מכם דלקים וציוד לאורך השנים", כתב עליאן. "והכי גרוע, גם לאחר שהודענו לך על המעורבות העמוקה של חמאס בסוכנות אונר"א טרם 7 באוקטובר, לא עשית עם כל המידע דבר - זה מזעזע. כל שאר אמירותיך הם רק ניסיון לסטות מאחריות שלך ושל הארגון".

