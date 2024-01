הכותרות המרכזיות של היום ה-112 למלחמה:

02:11 - מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש: "אני מחדש את קריאתי לגישה הומניטרית מהירה, בטוחה, ומתמשכת לעזה"

Our @UN colleagues in Gaza are working heroically every day to reach people in need - distributing food, medicine, water & other essential items. But in quantities that are far from enough.



I renew my call for rapid, safe, unhindered & sustained humanitarian access throughout… pic.twitter.com/xs8MYTN0Tq