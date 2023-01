דיווח מעניין מאוקראינה. הבלוג Ukraine Weapons Tracker לו למעלה מ-600,000 עוקבים בטוויטר, טוען כי בסרטון שפרסמה יחידה אוקראינית, לוחמיה נראים מפעילים "חיקוי איראני של מרגמה ישראלית".

בשנות ה-60 וה-70, לפני המהפכה האסלאמית, ייצרה איראן ברישיון מרגמות של "סולתם". חלקן אגב, הגיעו במשך השנים לידי חיזבאללה, שהשתמש בהן נגד צה"ל. ייתכן והמרגמות מהדגם "הישראלי" שיוצרו באיראן, גלשו במרוץ השנים למדינות שונות ומהן לצבא אוקראינה.

כידוע, ישראל מסרבת, לפחות באופן רשמי, לספק אמל"ח לאוקראינה, גם לא דרך מדינה שלישית. זאת בשל חשש ממשבר ביחסים עם רוסיה, שכוחות צבא שלה מוצבים על גבול ישראל בסוריה. במסגרת החוזים הנפוצים, מכירת נשק גם דרך מדינה שלישית דורשת אישור של מדינת המקור, מה שמקטין עוד יותר את הסיכוי שנשק זה הגיע לאוקראינים מישראל.

#Ukraine: The Ukrainian Melitopol TDF Battalion published a very interesting video of them using four 120mm mortars incorrectly said to be American. In fact things are even more curious- these mortars are not American, but Iranian copies of the Israeli Soltam K6 called the HM-16. pic.twitter.com/VPnAaN9JtZ — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 13, 2022

המרגמה הזו נכנסה לשירות מבצעי בסוף שנות ה-70 ושודרגה מאז. מלבד צה"ל היא נרכשה על ידי ארה"ב, שאישרה לעיראק ייצור שלהן ברישיון, דנמרק, פולין ואחרות. בניסיון להבין מאיפה המרגמה "הישראלית" הגיעה לאוקראינה, היו שהעריכו כי נשלחה לשם מפולין או דנמרק המסייעות לצבא האוקראיני.

בתיעוד הנוכחי מאוקראינה, נראה צוות המרגמות מטווח עמדות של הרוסים עם מרגמה 120 מ"מ מסוג K-6 תוצרת סולתם. למרגמה זו טווח של כ-7 ק"מ עם קצב אש סטנדרטי של 5-6 פצמ"רים בדקה. צוות מיומן מסוגל להגדיל את הנתון הקטלני.