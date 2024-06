10:19 - התרעת צבע אדום הופעלה במגן ועין הבשור שבעוטף עזה

9:10 - דיווח: קטאר איימה על בכירי חמאס שיגורשו מדוחה אם יתנגדו לעסקה

ב-CNN דווח כי קטאר איימה שתגרש את בכירי חמאס מדוחה, אם ארגון הטרור לא יקבל את ההצעה לעסקה. זאת, בעקבות לחץ של גורמים אמריקנים ולאחר חודשים שבהם הזהירה את חמאס שתקדם מהלך זה.

אמש פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניר דבורי על עימות של ראש ממשלת קטאר, ראש המודיעין המצרי ובכירי חמאס השוהים בקטאר. במפגש שהתקיים השבוע בדוחה הבכירים הקטארים זעפו על התגובה של חמאס על ההצעה, כך לפי גורם ביטחוני בישראל.

בשיחה בדיון הסגור, הבהירו הבכירים בקטאר בפני בכירי חמאס: "אנחנו מאוכזבים מההתנהלות שלכם בסוגיית החטופים. ישראל איבדה סבלנות ונתנה הצעה מרחיקת לכת. ארה"ב ערבה להצעה הזאת, זה הכי טוב שתקבלו". לכתבה המלאה

8:05 - צה"ל תקף מבנים צבאיים של חיזבאללה בלבנון

דובר צה"ל עדכן כי מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מבנה צבאי של חיזבאללה במרחב ג'בל רזלן, לצד מבנים צבאיים של הארגון במרחבים רמיה וכפר כילא שבדרום לבנון.

05:04 - רשמית: רה"מ נתניהו ינאם בפני הקונגרס האמריקני ב-24 ביולי

03:25 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: השמדנו בים סוף 8 מל"טים ושתי ספינות של החות'ים

מסנטקום נמסר כי כוחות אמריקניים השמידו בים סוף 8 מל"טים ושתי ספינות בלתי-מאוישות של החות'ים. כמו כן, הצליחו החות'ים לשגר מאזורים שנשלטים בידיהם בתימן טיל בליסטי נגד ספינות. עוד נמסר כי לא היו דיווחים על נזק או נפגעים

