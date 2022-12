גנרל אלכסיי מסלוב הפך לקצין הצבא הרוסי הבכיר השני שמת בפתאומיות ב-48 השעות האחרונות. כך עולה מדיווחים של כלי תקשורת רוסיים. רק ימים ספורים קודם הרוסים דיווחו על עוד מוות מפתיע של קצין בכיר, אלכסנדר בוזקוב.

הדיווחים הטריים מתייחסים כאמור למותו של מסלוב, מי שהיה בעבר מפקד צבא היבשה הרוסי ונציג בנאט"ו, ובשנים האחרונות בכיר במנהלת פיתוח וייצור הטנקים של רוסיה, תכנית הנחשבת כושלת.

מה שמוסיף לעניין ולמסתורין סביב מותו, אלו הדיווחים על כך שיום קודם למותו, הוא היה אמור לפגוש את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הנשיא אמור היה לסייר באזור, כולל במפעלים לייצור הטנקים. אולם פוטין ביטל את הביקור שלו שם ויום לאחר מכן, הבכיר הרוסי פונה לבית החולים ונפטר שם.

מסלוב נפטר בבית חולים במוסקבה כשהוא בן 70 מסיבות שלא פורסמו. ברוסיה סיפרו שהוא התגייס לצבא שם ב-1970 ועשה את רוב המסלול שלו בחיל השריון. "מסלוב שירת בתפקידים שונים, ממפקד מחלקה ועד מפקד זרוע היבשה, תפקיד שמילא ב-2004", פורסם. ב-2008 היה הנציג הצבאי הראשי של רוסיה בנאט"ו.

לאחר מכן היה יועץ טכני בכיר בתאגיד פיתוח וייצור הטנקים הרוסי, מהתאגידים הגדולים בעולם. כאמור, ימים ספורים קודם לכן מת באופן מפתיע אלכסנדר בוזקוב שגם הוא היה בכיר בפרויקט ייצור אמל"ח, המנהל של תאגיד בניית הספינות הרוסי. חברה שבין היתר אחראית על ייצור טילי ה"קאליבר".

רצף מקרי מוות מסתורי

כמו במקרה של מסלוב, לא נמסר מה נסיבות מותו של בוזקוב, אולם רצף המקרים הצית ספקולציות רבות, בין השאר היו שקשרו את המוות שלהם לביצועי האמל"ח הרוסי באוקראינה.

מוות מפתיע של בכירים הפך להיות דבר נפוץ ברוסיה של פוטין. מדי פעם דווח פתאום על אנשים בכירים שמתו בתאונות דרכים או ש"נפלו מחלונות". מאז פרוץ המלחמה באוקראינה הדיווחים האלה אף התרבו. לא פחות משמונה בכירי תעשיית האנרגיה הרוסית התאבדו, "נפלו מחלונות" בבתי חולים והיה אחד שלטענת הרוסים רצח את בני משפחתו ואז התאבד.

ספק שנדע אי פעם את הסיבות לכל מקרי המוות החריגים האלה. אולם במערב יש לא מעט הטוענים שזו הדרך של פוטין להיפטר ממי שכשלו בעבודתם או שפעלו נגדו.