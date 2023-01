המלחמה באוקראינה עמדה בימים האחרונים בסימן לחימה קשה בחזית הדרום, שם המצב של צבא אוקראינה מסוכן יותר לאור מספר הצלחות רוסיות, אחרי שכבשו דרכים אסטרטגיות ומספר כפרים.

לאורך השבוע האחרון התנהלו הקרבות הקשים ביותר בעיר סולדר. שני הצדדים שלחו לשם את הלוחמים הבכירים ביותר שלהם. מהצד הרוסי שכירי החרב של "וגנר" והצנחנים מובילים את הלחימה. התיעוד הרב שיוצא משם מראה לחימה בעצימות גבוהה ביותר. דובר הפיקוד המזרחי של צבא אוקראינה, אמר שניתן להשוות את עוצמת הקרבות במרחב סולדר למלחמת העולם השנייה.

יבגני פריגוז'ין, העומד בראש "וגנר", טען השבוע שהלוחמים שלו השתלטו על העיירה. בסולדר גם רשת מכרות מלח מתחת לאדמה, מה שיעניק לרוסים מתחם לוגיסטי ענק ומוגן היטב. ההערכות הן שסולדר היא רק צעד בדרך של הרוסים להשתלטות על בחמוט. עיר אסטרטגית, שגם שם מתנהלים קרבות עזים כבר שבועות.

Yevgeny Prigozhin with Wagner fighters from liberated Soledar mine. pic.twitter.com/NYCGAeU4v1 — ZOKA (@200_zoka) January 10, 2023

עד כמה הרוסים רואים באזור הזה כנקודה חשובה בלחימה, ניתן להבין מדבריה של סגנית שר ההגנה האוקראינה, חנה מליאר, שדיווחה כי הכוחות האוקראינים בסולדר הצליחו להדוף מתקפה של הכוחות הרוסים ואז, אלו חזרו לתקוף במספרים הרבה יותר גדולים. עוד מסרה שהכוחות הרוסים נוקטים ב"טקטיקות חדשות" ונעזרים באש ארטילרית מאסיבית.

מנגד, גם צבא אוקראינה שלח כאמור כוחות רבים ויחידות בעלות ניסיון מבצעי, כשהם דואגים לבצע ריענון של הכוחות ולחלץ במהירות פצועים. עדויות מהלחימה בערים האלו סיפרו על קרבות שריון עזים, ולוחמה מבית לבית, כשכמעט ולא נשארו שם מבנים שלמים.

עיקר הלחימה באוקראינה כיום זו מלחמת חפירות עם חילופי אש ארטילריים, אוויריים ופשיטות של כוחות מיוחדים החורף מקשה על שני הצדדים בניהול הלחימה. לצד הקרבות השגרתיים ניכר שכל צד מתכונן למתקפה, גם צבא אוקראינה שהמתקפה האחרונה שלו הייתה מוצלחת מאוד והדפה את הרוסים מאות ק"מ לאחור.

ירי MLRS אוקראיני בפאתי סולדר | צילום: SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images

התקווה המשוריינת של קייב

ישנם דיווחים שונים על כך שצבא אוקראינה מתכוון לחדש את המתקפה שלהם להדיפת הרוסים לקראת החודשים מרץ-אפריל. עד שתצא לפועל מתקפה כזו, אם בכלל האוקראינים ממשיכים לבנות ולאמן את הצבא שלהם.

ההערכה היא שבקרוב יקבלו בצבא האוקראיני בפעם הראשונה טנקים מערביים, אותם הם דורשים תקופה ארוכה. פולין שוקלת להעביר לאוקראינה טנקי לאופרד 2 מתוצרת גרמנית. גם הבריטים שוקלים להעביר טנקי צ'לנג'ר. מדובר במספרים קטנים וחסרי משמעות, גם כאב ראש לוגיסטי לאור סוגי הכלים הרבים.

מבחינת אוקראינה, למרות היתרונות שבאספקת הטנקים המערביים עולים על החסרונות. זאת משום שיש בכך בעיקר חציית מחסום פסיכולוגי, שמונע העברה של טנקים מערביים. מרגע שזה יקרה "הסכר ייפרץ" ואז יגיעו בסבירות גבוהה יותר כלים מהסוג הזה, בעיקר טנקי "אברמס" אמריקאים.

טנק לאופרד גרמני מכוחות נאט"ו | צילום: AFP, GettyImages

השאיפה של אוקראינה היא שאספקת טנקים מתקדמים תקרה כמה שיותר מהר, משום שהכשרה ואימון של הצוותים על הטנקים החדשים תימשך כחודשיים-שלושה לפחות. זאת לצד הקמה של תשתית לוגיסטית שתתמוך בטנקים וכלי הרכב המשוריינים, שמגיעים ויגיעו מהמערב.

גם הצעדים האחרונים בצמרת הצבא הרוסי מלמדים על הכנות למתקפה נרחבת. ביום רביעי, שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו החליט להדיח מתפקידו את מפקד המלחמה באוקראינה, גנרל סרגיי סורוביקין, שמונה לתפקיד באוקטובר האחרון ולמנות במקומות את הרמטכ"ל גנרל ולרי גרסימוב שלצד תפקידו הנוכחי יפקד על הלחימה.

סורוביקין, המכונה "גנרל ארמגדון" מפקד חיל האוויר הרוסי (למרות שהיה קצין חי"ר) שפיקד על הכוחות הרוסים בסוריה, החל את המלחמה באוקראינה כמפק על הכוחות הרוסים בחזית הדרומית ורק לפני כחודשיים, באוקטובר מונה לפקד על חזית הלחימה.

בהודעת משרד ההגנה הרוסי נמסר שגנרל ולרי גרסימוב ימונה במקומו למפקד הלחימה וסורובקין יהיה אחד משלוש הסגנים שלו, לצד גנרל אולג סאליוקוב וסגן ראש המטה הכללי, גנרל אלכסיי קים.

⚡️ The new command structure:



1. Commander - Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, General Valery Gerasimov.



2. Deputy Commander of the Russian Aerospace Forces, General Sergei Surovikin



1/2 pic.twitter.com/okmw0xCdoF — War Monitor (@WarMonitors) January 12, 2023

הרמטכ"ל הרוסי יוביל מתקפה?

הדחתו של "גנרל ארמגדון" הרוסי מפתיעה, זאת משום שסורובקין קיבל על תפקודו עיטור מהנשיא פוטין. הוא גם זה שניהל באופן מוצלח את הנסיגה הרוסית מחרסון, מה שהציל אלפי לוחמים וציוד רוסי שהיו תחת איום השמדה. מהלך שחסך לרוסים כוח אדם יקר.

בנוסף, הוא גם זה שייצב את קו החזית הרוסי אחרי שאיבדו שטחים רבים במתקפת הנגד של אוקראינה. סורובקין הוא גם זה שעומד מאחורי הטקטיקה של מתקפת הכטב"מים והטילים על התשתיות האסטרטגיות של אוקראינה. בעוד שלזכותו יש לא מעט הצלחות, לזכותם של שויגו וגרסימוב קושרים את ניהול המלחמה הכושלת.

טנק של צבא אוקראינה יורה על עמדות צבא רוסיה באזור לוהנסק | צילום: ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images

מנגד, סורובקין הוזז מתפקידו אחרי האירוע הקשה בו האוקראינים הצליחו להרוג במתקפת רקטות כ-400 עד 600 חיילים רוסים והיו גם השפלות נוספות. כך שקשה להצביע במדויק על המהלך של משרד ההגנה הרוסי. ישנן גם טענות לכך שההדחה היא פוליטית, שסורובקין הפך פופולארי מדי ובעל גישה ישירה לנשיא פוטין דבר שהרמטכ"ל לא אהב.

לאור כל זה, כלל לא בטוח שמדובר בהדחה. לגנרל ולרי גרסימוב יש כרמטכ"ל ותיק ראייה רחבה יותר שנדרשת לתכנון ופיקוד על המתקפה העתידית הצפויה של הצבא הרוסי. העובדה שמבנה הפיקוד שונה, שלושה סגנים ומהלכים נוספים, מלמדת גם היא על מה שנראה כהפקת לקחים והכנות לאותה מתקפה רוסית.

קשה לצפות את העתיד ומתי המלחמה הזו תסתיים. אולם ניתן להעריך בסבירות מאוד גבוהה שבאביב נראה את שני הצדדים יוצאים למתקפה ומנסים להגדיל את הצלחות שלהם. המלחמה הזו צפויה להימשך עוד חודשים ארוכים, לפחות.