בישראל נערכים ביומיים האחרונים לאפשרות שאיראן תגיב על חיסול בכיר משמרות המהפכה בדמשק. במערכת הביטחון גוברת ההערכה שאיראן תגיב, אך גורם באיראן הבהיר שהתגובה תהיה "רצינית אך מוגבלת". זאת, על רקע הלעג הרב ברשתות החברתיות במדינה נגד מנהיגיה, שפעם אחר פעם בחרו שלא להגיב לחיסולים שמיוחסים לישראל.

על רקע דברי הגורם האיראני, גורם ביטחוני אמר הערב כי הוא מעריך ששני הצדדים אינם מעוניינים לייצר הסלמה, ואינם רוצים במלחמה כוללת. לדבריו, ישראל תגיב בהתאם לאופי הפעולה האיראנית, ככל שתהיה כזו.

בינתיים, באיראן משדרים נחישות. הרמטכ"ל האיראני אמר היום שישראל תשלם מחיר כבד. גם המנהיג העליון עלי ח'אמנאי איים בפעם השנייה ביממה, וצייץ בעברית: "בעזרת השם נגרום לציונים להתחרט על פשע התוקפנות שלהם נגד הקונסוליה האיראנית בדמשק". זו לא פעם ראשונה שנשמעים איומים כאלה מאיראן. גם אחרי חיסולים קודמים נשמעו איומים דומים, אך עדיין ישנה תמימות דעים שהפעם זה שונה.

אלא שברשתות החברתיות באיראן לא מאמינים גם בפעם הזו. גולשים רבים לועגים למשטר על אוזלת היד שלו, ומלגלגים על מנהיגי איראן על כך שאף פעם אינה מגיבה באמת לתקיפות המיוחסות לישראל.

גולש אחד תהה: "עד כמה תגדיל הרפובליקה האסלאמית של איראן את הקורבנות של מנהיגיה עד שתתקדם בנחישות ובאמון לעימות ישיר עם האויב? האם היא מחכה שתקיפה ישראלית תפגע בבירתה?! אנחנו מחכים לתגובה והשטח הוא המציאות האמיתית! הרחק מאיומים והבטחות שאין בהם תועלת". גולש אחר כתב: "אתם מצפים שאיראן תפגע בישראל? אל תתפתו להאמין לאיומים".

חלק מהגולשים אף יצאו נגד "הסבלנות האסטרטגית" של משטר האייתוללות, ותקפו: "איראן פשוט חוששת מישראל וכל האיומים הקודמים הוכיחו את זה". הלעג ברשתות החברתיות נגע גם לאיומים של המנהיג העליון: "המספר העצום הזה של איומים הוא רק בועה של שטויות חסרות תוקף. איראן לא מסוגלת להגיב".

פרשן איראני אמר היום כי "איראן תגיב באופן הולם ונחרץ לתקיפה בדמשק, אבל לא רוצה לפעול בחיפזון". לדבריו, "המשטר הציוני שם לו למטרה לגרור את איראן למלחמה, אך הוא יודע היטב שאסור לו לשחק לידיו". הכותרת של העיתון "טהראן טיימס" הבוקר הבטיחה כי "ישראל תקבל סטירת לחי על התקיפה בדמשק". במקביל, שלט חוצות עם הכיתוב "סופת האנשים החופשיים" נתלה בטהראן.

