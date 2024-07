צה"ל תקף הערב (שבת) בנמל חודיידה שבתימן בעקבות פגיעת הכטב"ם בתל אביב. היעד הזה שבשליטת החות'ים נחשב לאסטרטגי, כאשר זה שנים איראן משתמשת בו כדי להבריח אמל"ח. מה שידוע על היעדים והאיום של החות'ים בתגובה חזקה.

בכיר בחות'ים אמר ל-N12 כי "אין ספק שהתגובה לתוקפנות הישראלית תהיה חזקה וממוקדת. לכוחות שלנו יש בנק גדול של מטרות בתוך הישות הישראלית ומחוצה לה, בנוסף לכוחותינו שימשיכו לתמוך בעזה באמצעות תקיפת עומק ישראל, בפעולות צבאיות וימיות".

Panic in Yemen as citizens rush to gas stations, fearing that Israel will continue targeting oil and gas infrastructure and storage facilities. pic.twitter.com/Bne3Xb9rrh