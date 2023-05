"האמת היא שהצבא הרוסי ספג (בבחמוט) 100 אלף אבדות וזה משהו שקשה מאוד להתאושש ממנו". את הדברים אמר נשיא ארה"ב ג'ו ביידן במהלך כינוס מדינות ה-G7. בהצהרה שהופצה לאחר מכן מהבית הלבן, נמסר שצבא רוסיה ספג 100 אלף נפגעים, מהם 20 אלף הרוגים בקרבות לכיבוש העיר בחמוט, שהרוסים הכריזו בשבת על כיבוש מלא שלה.

כיבוש העיר בחמוט בתום מה שנחשב לקרב הארוך ביותר במלחמה באוקראינה, הוא הניצחון המשמעותי הראשון של הרוסים מזה חודשים ארוכים. יחד עם זאת, בתמונה הרחבה יותר, ייתכן וזהו ניצחון סמלי בלבד.

⚡️Wagner driving through the centre of Bakhmut today pic.twitter.com/YFf6iMkSdY — War Monitor (@WarMonitors) May 21, 2023

הלחימה הממושכת וכמות הנפגעים היא משהו ששחק את הרוסים ועלה להם ביוקר, מה שצפוי לפגוע ביכולות ההגנה וההתקפה שלהם. מומחים שונים אף סבורים כי כיבוש העיר כלל לא משנה את תמונת המצב האסטרטגית ואפילו הטקטית במלחמה.

הקרב הכי ארוך באוקראינה

הקרב על העיר בחמוט נמשך כשבעה חודשים והחל במאי 2022 אז הרוסים החלו להפגיז את העיר ולתקוף אותה מהאוויר. זה נמשך שלושה חודשים במקביל להתקדמות שלהם לעומק השטח האוקראיני. בתחילת אוגוסט הגיעו אל העיר כוחות היבשה הראשונים בהם שכירי החרב של וגנר.

ההיגיון הרוסי היה ברור. בחמוט הייתה נקודת פתיחה לתמרון יבשתי לכיוון הערים הגדולות של אוקראינה. בעיקר לכיוון חרקוב, לימאן ואיזיום. בנוסף היא הייתה אז צומת דרכים חשובה ללוגיסטיקה של הצבא הרוסי. צבא אוקראינה הבין את זה ובנה בבחמוט וסביבה מערכי הגנה מבוצרים, כשהם שלחו לשם כוחות גדולים ומאומנים.

צלף מהצבא האוקראיני בעמדה בחזית הלחימה בבחמוט | צילום: John Moore/Getty Images

לוחמי תותחנים אוקראינים במלחמת רוסיה-אוקראינה, באזור בחמוט | צילום: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine/GettyImages

הרוסים נתקלו בהתנגדות קשה ובכמות אמל"ח אדירה, זאת כאשר חלק ניכר ממשלוחי הנשק שהגיעו ממדינות המערב נשלחו לכוחות האוקראינים בבחמוט. גם הארטילריה, המערך הרקטי וחיל האוויר האוקראיני התמקדו בחזית הזאת. העיר שאבה אליה כוחות גדולים של הצבא הרוסי, ובין השאר האוקראינים ניצלו את זה למתקפת הנגד שלהם.

בספטמבר הצבא האוקראיני הפתיע במתקפת נגד איכותית שכוונה לעבר נקודות החולשה המרכזיות של הצבא הרוסי. הם הצליחו לשחרר שטחים נרחבים בהם בהם השטחים שסביב העיר חרקוב, את לימאן ואיזיום כמו גם אזורים נוספים. השינוי הביא לכך שבחמוט איבדה את חשיבותה מבחינת תמונת המצב בחזית וכיבושה כבר לא יספק את מטרות הצבא הרוסי.

ולמרות זאת, הרוסים התעקשו לכבוש את העיר שהפכה עם זה להיות אחד מהסמלים של המלחמה. נראה שמבחינת האוקראינים, הייתה הבנה שיש להם מקום בו הם יכולים להקיז את הדם של הצבא הרוסי ושכירי החרב של וגנר.

טיל משמיד כוח וגנר בחזית בחמוט | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

ניצחון שעלול לעלות ביוקר

לחימה בשטח בנוי נחשבת ליתרון של המגן על פני התוקף, גם כאשר מדובר בצבא הרוסי שיורה אש בלי הבחנה. מבחינת קייב, כל חייל רוסי שנהרג בבחמוט, כל טנק ותותח שהושמדו, מפחיתים מהיכולות של הצבא הרוסי לפתוח במתקפה מצד אחד ולהגן מפני מתקפת הנגד הצפויה, מהצד האחר.

המחיר שהאוקראינים שילמו היה כבד מאוד. אולם על פי הסטטיסטיקה על כל חייל אוקראיני שנפגע, נפגעו בממוצע חמישה חיילים רוסים. בבחמוט הצבא הרוסי שיחק לידיים של הצבא האוקראיני בעבור סמל, בעבור תמונה של דגל בעיר שנחרבה. לסמלים ותודעה יש חשיבות גדולה, אבל לא במחיר כל כך כבד.

גם אם היקף האבדות של האוקראינים בחיילים ובאמל"ח היה כבד יותר, עדיין היתרון נמצא בצד שלהם, לנוכח העובדה שמתנדבים ממשיכים להגיע ולהילחם לצידם ויש להם גיבוי לוגיסטי של מעצמות ומדינות רבות. הרוסים, סביר להניח, יגלו בהמשך המלחמה שהניצחון הזה יעלה להם ביוקר.