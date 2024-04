המתקפה חסרת התקדים ששיגרה איראן לעבר ישראל כללה כ-320 כטב"מים, טילי שיוט וטילים בליסטיים. מערכות ההגנה האווירית, ומטוסי קרב ישראלים, ירדנים, בריטים ואמריקנים יירטו 99% מהאיומים ששוגרו לעבר ישראל. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שמטח של 100 טילים בליסטיים נורה יחד לעבר מדינה, וישראל ובעלות בריתה הצליחו להדוף את רובה המכריע של המתקפה.

לצד הפעילות המרשימה של חיל האוויר הלילה, ישראל קיבלה תמיכה נרחבת מבעלות הברית שלה - בהובלת ארה"ב.גורמים רשמיים בפנטגון ובממשל האמריקני אישרו כי מטוסי קרב של צבא ארה"ב יירטו עשרות מטרות אוויריות. לפי דיווח ב-CNN, מטוסי קרב וספינות מלחמה אמריקניים יירטו 70 כטב"מים ושלושה טילים בליסטיים. היירוטים בוצעו בין השאר מספינות המוצבות במזרח הים התיכון.

מוקדם יותר אישר ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק כי מטוסי קרב של חיל האוויר המלכותי הבריטי יירטו חלק מהכטב"מים ששוגרו מאיראן. זאת לאחר שכבר אתמול דווח שהמטוסים הבריטיים המריאו מבסיסם בקפריסין לקראת משימות היירוט.

הבוקר, דיווחו כלי תקשורת שונים כי גם כוחות הצבא הצרפתי הפרוסים באזור סייעו ליירט מטרות אוויריות ששוגרו לעבר ישראל.

Iran’s attack last night was a dangerous and unnecessary escalation.



I want to pay tribute to the professionalism and bravery of the @RoyalAirForce and our allies in protecting civilians. pic.twitter.com/UEFzTBNJld