תיעוד עצמי של טייס בפנים מדממות מעורר בשעות האחרונות עניין רב באוקראינה וברשתות השונות בהן עוקבים אחרי המלחמה שם, מאחר ומדובר בטייס שדמותו מככבת בעמוד אינסטגרם עם 121 אלף עוקבים.

מדובר על ולדיסלב וורושילוב (Vladyslav Voroshilov) שאות הקריאה שלו בקשר הוא KARAYA ומטיס בחיל האוויר האוקראיני מטוסי מיג-29. אותו טייס, כך עולה מהדיווחים באוקראינה, הפך לגיבור מקומי.

אותו אירוע שהפך אותו לגיבור הוא זה בו נטען כי בגיחה אחת בחודש אוקטובר באזור ויניצה שבאוקראינה הוא הפיל לטענתם עם מטוסו חמישה מטוסים ללא טייס מסוג "שאהד 136" שאיראן סיפקה לרוסיה, וכן שני טילי שיוט של הרוסים.

"הסיט את המטוס ואז נטש"

סיפור הגיחה הזו פורסם בזמנו על ידי דוברות חיל האוויר האוקראיני, שטענו כי אחרי הפלת המל"טים הטייס חווה תקלה שאילצה אותו לנטוש את המטוס, ועשה זאת רק אחרי שהצליח להסיט אותו כך שלא יפגע בבנייני מגורים. על כך קיבל עיטור גבורה.

האוקראינים טוענים עוד כי הטייס נטש את המטוס ושרד, והתמונה שעלתה אתמול (שלישי) היא העדות לכך. "המטוסים טסים, הרקטות משוגרות, אבל חבל שאין הבנה של מה שאנחנו רואים מאחורי הקלעים, אז אני מפרסם את התמונה בלי עריכה", נכתב לצד התמונה שפורסמה בחשבון האינסטגרם, בו הוא מכונה ואדים.

הסיפור מאחורי הדמות ברשת

חיל האוויר האוקראיני שומר לרוב בקנאות על זהות הטייסים שלו כדי לא לחשוף את פרטיהם לאויב, אבל עמוד האינסטגרם של וורושילוב פעיל עוד הרבה לפני המלחמה. הטייס הוכשר עוד בשנת 2011 ובהמשך עבר קורסים מתקדמים במקביל לסיום תארים באוניברסיטה.

בהמשך שירת כטייס קרב על מטוסי מיג-29 ב"חטיבת התעופה הטקטית ה-204" כאשר בשנת 2017 הוסמך כמוביל בכיר וביצע גם תפקיד מטה. באותה שנה וכן בשנת 2020 הוכתר כמצטיין בתחרויות של חיל האוויר האוקראיני, אולם שנה לאחר מכן הוא עזב את החיל בנסיבות לא ברורות.

לטענתו אז זה קרה בשל בירוקרטיה שפגעה כביכול בחיל האוויר, כאשר באותו הזמן דווח על גל עזיבות של טייסים את החיל האוקראיני. עם זאת, בחודש פברואר, כאשר צבא רוסיה פלש לראשונה לאוקראינה, חזר מיד וורושילוב לשורות חיל האוויר האוקראיני כטייס קרב. כעת, נראה שהוא הופך לפנים של החיל הזה.