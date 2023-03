זעם באוקראינה אחרי פרסום של תיעוד בו ניתן לראות מה שנראה כמו הוצאה להורג של שבוי אוקראיני. בסרטון, שהופץ לכאורה על ידי חיילים רוסים, נראה חייל אוקראיני שבוי ולא חמוש, כשהוא מעשן סיגריה ואז קורא "תהילה לאוקראינה!" - Slava Ukraine. מיד לאחר מכן נשמע מטח יריות וגופתו נופלת לקרקע.

התובעת הכללית של אוקראינה הודיעה על פתיחת חקירת פלילית בפרשה ובנוסף על כך, שההוצאה להורג תצורף לתיקי התביעות שבכוונתם של האוקראינים להגיש נגד רוסיה בגין פשעי מלחמה.

לא ברור בדיוק מתי הסרטון צולם, אולם הוא הופץ ביום שני השבוע. תחילה ניתן לראות את השבוי, תימופאי שאדורה בן ה-40 אשר על פי דיווחים זוהה על ידי בני משפחתו, כשהוא עומד ומדבר עם החיילים הרוסים ששבו אותו. מהתיעוד ברור שהוא אינו חמוש ונמצא בשבי החיילים הרוסים.

נראה כי בהמשך הוא מבין שהם הולכים לירות בו. משהו נאמר מצד החיילים הרוסים ואז הוא צועק "תהילה לאוקראינה", מיד אחר כך נשמע אותו מטח יריות שהורג אותו במקום. על פי הדיווחים מאוקראינה, ההוצאה להורג הייתה באזור וולדר, שם מתנהלים קרבות קשים. בהקשר לזה יש לציין שאת עיקר הלחימה שם מנהל הצבא הרוסי, ולכן כלל לא בטוח שאת הרצח ביצעו שכירי חרב של "קבוצת וגנר" שמזוהים בדרך כלל עם פעולות אלו.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, התייחס לסרטון ואמר: "הווידאו שפורסם מראה כיצד הכובשים רוצחים בברוטליות את הלוחמים שלנו. תהילה לגיבור, תהילה לגיבורים, תהילה לאוקראינה". כאמור, בכוונת אוקראינה לאסוף מידע אותו יגישו לבית הדין הבינלאומי בהאג.

גולשים רבים ברוסיה טוענים שאת ההוצאה להורג ביצעו חיילים אוקראינים, משום שמדובר בעריק שנתפס. אולם מומחים רבים שצפו והקשיבו לסרטון, אומרים שהחיילים שירו הם בעלי מבטא רוסי ולא אוקראיני. את הסרטון הקשה של ההוצא להורג שיתפו מצד אחד גולשים רוסים בליווי סיסמאות ניצחון ומנגד האוקראינים, שקוראים לשפוט את הרוסים על פשעי מלחמה ולנקום. בשעות האחרונות נראה שהנרצח שאדורה הולך והופך לגיבור לאומי, כשדיוקנו מהרגע לפני שנרצח משותף בפוסטים וציוצים רבים והופך לוויראלי.

He isn't the only one. There are many other Ukrainian Soldiers and Civilians getting killed for no reason that we may never know about. Let's say a prayer for all of them



Slava Ukraini pic.twitter.com/6C4RaaNMXm — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 7, 2023

russians killed a Ukrainian prisoner of war in cold blood for saying #SlavaUkraini, for sticking to his guns, for never betraying his homeland, for just being Ukrainian



We honor the memory of the brave soldier and say #HeroyamSlava #GloryToTheHeroes



️ neivanmade pic.twitter.com/nNxxQNbb0o — Rubryka - Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) March 7, 2023

סרטונים מהסוג הזה, קשים ככול שיהיו, דווקא מחזקים את רוח הלחימה של החיילים האוקראינים. רוח שהיא חלק משמעותי ביכולות וההצלחות של הצבא המקומי למרות החיסרון המספרי שלו. מעבר לכך, ניתן להעריך שחיילים אוקראינים שייחשפו לסרטון הזה, יעדיפו להילחם עד המוות ולא להיכנע, מה שיקשה עוד יותר על הצבא הרוסי.