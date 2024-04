במקביל לביקורו של שר החוץ האיראני, מנהיגי הארגון הכלכלי הבין-לאומי (G7) גינו את המתקפה האיראנית על ישראל והתחייבו להמשיך לעבוד "בכל הדרכים האפשריות" כדי לשמור על הנכסים הריבוניים. שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ה-G7 אמרו ש"יפקחו בתיאום הדוק של כל צעד עתידי, כדי להפחית את יכולתה של איראן לרכוש, לייצר או להעביר נשק".

#Iran’s foreign minister arrived in New York to attend a meeting of the UNSC. He will also meet the UN Secretary General and the envoys of Muslim countries as well as a number of foreign officials. pic.twitter.com/JpY1PwHWl1