אחרי חודשים ארוכים של הכנות, מטוסי חמקן F-35I "אדיר", מטוסי תדלוק "ראם" ונחשון של חיל האוויר הישראלי הגיעו לבסיס "נליס" שבנבדה ארה"ב שם ישתתפו בתרגיל הבינלאומי השנתי "רד פלאג 2023" שיחל היום (ראשון). מדובר ב"פריסה" ראשונה של החמקנים הישראלים בארה"ב, משם החלו להגיע בשנת 2016.

המשלחת של חיל האוויר הישראלי הגיעה לבסיס נליס ב-8 בחודש. עוד קודם לכן מטוס תובלה C-130J שמשון נחת שם עם אנשי צוות וציוד. הם יצאו לטיסה הארוכה ביום שני שבוע שעבר, ה-6 במרץ וביצעו חניית ביניים בספרד ובנמל התעופה "בנגור" שבארה"ב.

מה מתרגלים ב"רד פלאג"

תרגיל ה'Red Flag' של חיל האוויר האמריקאי בהשתתפות חיל האוויר הישראלי יחל היום, בבסיס חיל האוויר האמריקאי, נליס, נבדה, ארצות הברית (.Nellis Air Force Base, Nev). pic.twitter.com/NvE7g1oIxB — Israeli Air Force (@IAFsite) March 12, 2023

התרגיל, כך הודיע דובר צה"ל, יתקיים במשך כשבועיים ויכלול אימונים רבים, ובין השאר: תקיפה אסטרטגית בעומק, השגת עליונות אווירית במרחב, מטסי תקיפה משותפים, הגנה על תאי שטח, יירוט מטוסי אויב, טיסה בגובה נמוך ותקיפה בשטח לא מוכר ועתיר באמצעי הגנה נגד מטוסים.

בנוסף, יתבצעו תדלוקים אוויריים משותפים בהם מטוסי תדלוק ישראליים יתדלקו מטוסי קרב אמריקאיים, ותדלוק מטוסי אדיר באמצעות מטוסי תדלוק אמריקאים מסוג KC-135. באימון ישתתפו למעלה ממאה מטוסים מארה"ב ומדינות שונות, בהן כאמור גם ישראל.

"רד פלאג" נחשב תרגיל אווירי איכותי וגדול המאפשר לטייסים אימון במרחבים גדולים מאוד שאינם מוכרים להם ובתנאים קשים. רוב הגיחות שם ארוכות ומגוונות, מטוסי הקרב משתמשים בהרבה דלק כך שמטוסי התדלוק צריכים להיות זמינים במקום הנכון ובזמן הנכון, כשהם מוגנים ממטוסי יירוט של האויב ומערכי הגנה אווירית.

האימון בארה"ב מאפשר לטייסים הישראלים לטוס במרחבים עצומים ובתנאים שלא קיימים בארץ, כאן הם מוגבלים יחסית בגלל מרחב אווירי קטן וצפיפות. בנוסף, שיתוף הפעולה מאפשר לימוד הדדי של הפעלת כלי הטיס השונים ושיתוף פעולה בין המערכים השונים.

"יישארו באוויר עד חמש שעות"

Close to 100 aircraft are scheduled to depart Nellis twice a day and may remain in the air for up to five hours during this large-scale exercise. Also, expect aircraft noise during nighttime and weekend launches. pic.twitter.com/bvKeo3aKtO — Nellis Air Force Base (@NellisAFB) March 10, 2023

בארה"ב הטייסים הישראלים יתמודדו מול ה"צוות האדום" של חיל האוויר האמריקאי בנליס, המורכב מטייסות ה"אגרסור" ה-64 וה-65 שמפעילות F-35A ו-F-16C כמטוסים "אדומים" לביום אויב. הם היו אמורים לטוס גם לצד מפציצים אסטרטגיים מסוג B-2, אולם אלה לא ישתתפו בתרגיל אחרי שהמערך קורקע. כן ישתתפו באימון מפציצים מסוג B-1B.

בסיס נליס פרסם לציבור בצפון מזרח עמק לאס וגאס "אזהרת רעש" המספקת הצצה לאימון הבינלאומי. "קרוב ל-100 מטוסים מתוכננים לצאת מנליס פעמיים ביום ועשויים להישאר באוויר עד חמש שעות", נכתב בהודעה הרשמית שפרסמו. "במהלך התרגיל שיהיה בקנה מידה גדול, צפוי רעש מטוסים במהלך היום, הלילה וסופי השבוע".

אגב, ל-mako נודע כי ההמראות שהיו אמורות להתקיים בשבת הבאה, נדחו ליום ראשון, עקב שמירת השבת של משתתפי חיל האוויר הישראלי.