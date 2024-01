00:30 - ארה"ב מאשרת: בוצעה תקיפה נרחבת על אחד מבסיסיה בעירק, לפחות איש שירות אחד נפצע

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני בסביבות השעה 18:30 (שעון בגדד) שוגר מטח רקטות וטילים בליסטיים על-ידי מיליציות פרו-איראניות במערב עיראק. מטרתם הייתה לפגוע בבסיס חיל האוויר אל-אסד. לפי ההודעה, רוב הטילים יורטו על-ידי מערכות ההגנה האווירית, בעוד שאחרים פגעו ביעדים בבסיס. היקף הנזק נבדק, לפחות איש שירות עיראקי אחד נפצע.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq



At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu