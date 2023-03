תאילנד מארחת את אחד מהתרגילים הצבאיים הגדולים ביותר שהיו שם, בהשתתפות מדינות רבות בהן ארה"ב, ששלחה את הכוח הצבאי הכי גדול שהתאמן במדינה מזה כעשור. בארה"ב רואים באימונים האלה את אחת מהדרכים לבנות ברית צבאית וכוח מאוחד מול סין.

"Cobra Gold" הוא אימון בינלאומי הנערך בתאילנד בכל שנה מאז 1982. האימון נפתח ביום שני השבוע, כשארה"ב שלחה לשם למעלה מ-6,000 חיילים מיחידת המשלוח הימי ה-13 של הצי, מהדיביזיה ה-7 של צבא היבשה האמריקאי, חטיבת התעופה הקרבית ה-25 וכוחות נוספים.

מלבד ארה"ב, באימון משתתפות 30 מדינות בהן אוסטרליה, אינדונזיה, דרום קוריאה, יפן ומדינות נוספות שכולן יחד שלחו כ-7,000 חיילים. מצדה של תאילנד המארחת משתתפים כ-3,000 חיילים. במסגרת האימון, הצבאות מתרגלים מגוון תרחישי תקיפה ימיים, ציד צוללות והתמודדות עם תקלות בתרחישים מבצעיים.

בנוסף הם מתרגלים תרחישי הגנה, כאשר מעבר לזה הצבאות מתאמנים יחד בפשיטות אמפיביות, תקיפה וכיבוש של ראשי חוף מבוצרים ודרכם העברה של כוחות צבא גדולים, תוך תשומת לב לנושא הלוגיסטיקה. הצבאות מתאמנים גם על שיתוף פעולה והתמודדות עם משברים הומניטריים ואסונות טבע בהיקף נרחב.

The Cobra Gold military drill in Thailand runs from Feb 28 to March 10. It is the largest joint military exercise in mainland Asia involving 30 countries. pic.twitter.com/E8b3dkMppn — The_anonymous_wave (@anonymouswave1) February 28, 2023

התפקיד הכפול של סין בתרגיל

אף אחד מהצדדים לא מדבר על האיום הסיני אותו חוות רוב המדינות המשתתפות, אולם שלל הפרסומים מלמדים שהאיום הזה מרחף ואף מתייחסים אליו. מעניין לציין שסין עצמה השתתפה בתרגיל הזה לראשונה בשנת 2014 וגם בתרגיל הנוכחי, יש להם נציגות קטנה של 25 חיילים.

"באמצעות תרגיל קוברה גולד אנחנו מפגינים את נחישותנו להגיב בשיתוף פעולה עם בעלי הברית שלנו, כדי לשמור על אזור האוקיינוס ההודי חופשי ופתוח כך שכל האומות יוכלו לשמור על שלום, יציבות ושגשוג", אמר אדמירל ג'ון אקווילינו, מפקד פיקוד הודו-פסיפיק.

אקווילינו אף הביא דוגמה כשהצביע על התגובה האמריקאית והתאילנדית לרעידת האדמה האחרונה בטורקיה ולאסונות טבע אחרים, שכתוצאה מהאימונים ב- Cobra Gold היו תגובות מוצלחות לדבריו.

קוברה גולד - תרגיל צבאי בינלאומי שנתי בתאילנד בהשתתפות ארה"ב | צילום: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/GettyImages